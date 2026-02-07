Izraelį įveikę lietuviai kyla į aukštesnę Daviso taurės varžybų grupę

Šeštadienis prasidėjo dvejetų susitikimu tarp Ofiko Shimanovo ir Danielio Cukiermano (ATP-1211) bei Viliaus Gaubo (ATP-126) ir Edo Butvilo (ATP-248).
Lietuvos tenisininkai sėkmingai pradėjo mačą, išsiveržė į priekį 3:0, tačiau iniciatyvos išlaikyti nesugebėjo. Izraelio tenisininkai, vedini patyrusiu ir tik dvejetų tenisą bežaidžiančio D. Cukiermano, galiausiai laimėjo pirmojo seto lemiamą geimą.
Antrame sete lietuvių varžovams pergalei pakako vieną kartą laimėti priešininkų padavimų seriją. Susitikimo rezultatas – 7:6(8) 6:3.
Po pusvalandį trukusios pertraukos V. Gaubui teko dar kartą žengti į kortą, kuriame jo laukė dvikova su Izraelio komandos lyderiu Amitu Valesu (ATP-876). Lietuviui pavyko išgyventi Netanijos arenoje vykusią dramą ir iškovoti lemiamą tašką savo komandai: 6:1 3:6 6:2.
„Sunki diena, labai sunki. Kitaip būti ir negalėjo. Tikėjausi sunkaus mačo, jo metu jaučiau jaudulį. Galėjau iškovoti lengviau, tačiau pirmaudamas antrame sete 3:2 padariau kelias klaidas, išsigandau rizikuoti, norėjosi viską padaryti saugiai. Iš tikro negalima taip žaisti. Trečiame sete buvau stipresnis fiziškai ir psichologiškai“, – pasakojo V. Gaubas.
Pasibaigus dvikovai prieš Izraelį L. Grigelis sakė, kad įspūdžių ir emocijų – ypač daug.
„Reikia atsigauti po šiandienos mačų, labai daug įspūdžių ir emocijų. Turėjome savo galimybių dvejetų susitikime, ypač pirmame jo sete. Visgi ten laimėti nepavyko.
Bet Vilius yra tikras kovotojas ir mes turime lemiamą tašką. Tikrai sunkus mačas, publika buvo labai triukšminga. Vilius šiandien labai gerai padavė, tai buvo vienas pagrindinių pergalės komponentų. Labai saldi pergalė, laukiu rugsėjo, tikrai norėčiau, kad kitą mačą žaistumėme Lietuvoje.
Noriu padėkoti vyrams už pergalę, už sunkų darbą, už puikią atmosferą. Taip pat visiems, kurie prisidėjo prie šio mačo organizavimo“, – kalbėjo L. Grigelis.
Lietuvos komandos sudėtyje, be V. Gaubo ir E. Butvilo, dar buvo Pijus Vaitiekūnas ir Dovas Deršonas.
Daviso taurės pirmos grupės burtais bus traukiami vasario pabaigoje, o mačas vyks rugsėjo mėnesį.