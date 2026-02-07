Mestas kaltinimas šuolininkams nuo tramplino – dėl gero rezultato į lytinius organus galėjo leistis injekcijas

Įtarimai sutelkti į specialią patikrą, kai sportininkų kūnai prieš sezoną „matuojami“ naudojant 3D skaitytuvus: patikros metu milimetro tikslumu nustatomas varžybinis kostiumo, kurį atletai dėvės ateinančius mėnesius, dydį.
Šuolininkams nuo tramplino kostiumas nėra tik neutralus varžybinis elementas: kuo didesnis jo paviršiaus plotas, tuo didesnė galimybė juo naudotis kaip bure ir kilti aukščiau ir nušokti toliau.
Sportininkų kūno skenavimo ir įvertinimo atskaitos tašku laikomas žemiausias lytinių organų taškas, todėl dirbtinis ir laikinas varpos apimties padidėjimas gali lemti, kad sistema užregistruos ilgesnį tarpkojį ir tai leis dėvėti šiek tiek didesnį kostiumą, kuris virs bure.
Remiantis Vokietijos laikraščio „Bild“ paskelbta ir tarptautinės spaudos atgarsiais paskelbta informacija, kai kurie sportininkai galėjo griebtis hialurono rūgšties – medžiagos, kuri sporte nėra uždrausta – injekcijų, kad pasiektų vizualinį lytinio organo pastorėjimą prieš pat matavimus.
Privalumas pasireikštų vėliau – varžybose. tuomet, kai kostiumas šuolininkui veiktų kaip burė ir galėtų padidinti skrydžio aukštį.
„Kiekvienas papildomas kostiumo centimetras svarbus. Jei jūsų kostiumo paviršiaus plotas yra 5 procentais didesnis, jūs skrendate toliau“, – aiškino BBC Tarptautinės federacijos varžybų direktorius Sandro Pertile.
Medicininiu požiūriu šis „padidėjimas“ nėra be rizikos. Vokiečių gydytojas Kamranas Karimas, kurį cituoja „Bild“, atkreipė dėmesį, kad „įmanoma laikinai, vizualiai pastorinti varpą suleidžiant parafino arba hialurono rūgšties. Tokia injekcija iš esmės leidžiama, tačiau susijusi su tam tikromis problemomis. Šio injekcijos poveikis gali išlikti iki 18 mėnesių.“
Tarptautinės antidopingo organizacijos generalinis direktorius Olivieris Niggli spaudos konferencijoje Milane pripažino, kad neišmano techninių šuolių nuo tramplino detalių, tačiau aiškiai išdėstė organizacijos poziciją.
„Jei į paviršių iškiltų rimti įrodymai dėl bandymu manipuliuoti specialia apranga, mes tai išnagrinėtume ir išsiaiškintume, ar tai susiję su dopingu", – sakė jis.
Šios organizacijos prezidentas lenkas Witoldas Banka atsakė su šypsena: „Šuoliai nuo tramplino Lenkijoje yra labai populiarūs, todėl pažadu, kad tai išnagrinėsiu.“
Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija BBC tikino, kad „niekada nebuvo jokių požymių, jau nekalbant apie įrodymus, kad kuris nors atletas kada nors būtų naudojęs hialurono rūgšties injekciją į varpą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.“
Tačiau nutylėjo, kad 2025 metais pasaulio čempionate norvegai Marius Lindvikas ir Johannas Andre Forfangas sutiko su trijų mėnesių diskvalifikacija, kai jų komanda tylomis pakeitė siuvamų kostiumų tarpkojo siūles, kad padidintų sportininkų galimybę ilgiau išbūti ore.
