Dieną prieš ji dalyvavo „San Siro“ stadione vykusiame iškilmingame Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.
Premjerė neslėpė – būtent Lietuvos delegacijos pasirodymas atidarymo ceremonijoje paliko stipriausią įspūdį.
„Mane ypatingai sužavėjo Lietuvos delegacija, nes ji švytėjo teigiama emocija, šypsena ir ryškumu. Mūsų trispalvė yra tai, kas matosi ryškiai ir suteikia nežmogiškas emocijas.
Negaliu apsakyti emocijų. Atsistoję mojavome, mojavome ir tiems sportininkams, kuriuos matėme ekrane, besiruošiančius kalnuose. Nuostabus jausmas, didžiuojuosi tuo, kad turime ypatingai stiprius sportininkus.
Neturime mes kalnų, tiek sniego, kad pasiruoštume žiemos sportams, bet nepaisant to, mes demonstruojame labai gerus rezultatus“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Susitikdama su Lietuvos olimpiečiais ji taip pat pavaikščiojo po Milano olimpinį kaimelį ir ten net papietavo.
„Maistas paprastas, bet skanus. Toks, koks man patinka labiausiai“, – šypsojosi premjere.
Olimpiniame kaimelyje I.Ruginienė pabendravo ir su Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovais, kuriems palinkėjo sėkmės pirmadienio starte.
„Perdaviau, kad nesvarbu, koks bus rezultatas, svarbu, kad jie turėtų gerą laiką, atsipalaiduotų, turėtų geras emocijas ir tas emocijas perduotų mums“, – tęsė I.Ruginienė.
Ji taip pat kreipėsi ir į Lietuvos žmones, kurie stebės šias penktadienį oficialiai atidarytas XXV žiemos olimpines žaidynes. Premjere turėjo vieną prašymą.
„Norėčiau lietuvių paprašyti – nelaukime mes tik medalių. Mes kažkaip mokame demonstruoti džiaugsmą, kai ateina medaliai, bet pamirštame, kad ir kitos aukštos vietos. Dešimtukas taip pat nuostabus rezultatas.
Pasidžiaukime mūsų žmonėmis, sportininkais, kurie atiduoda visą savo gyvenimą, kad atvyktų į olimpines žaidynes. Tau jau yra laimėjimas, pasidžiaukime, palaikykime“, – ragino valdžios atstovė.
Premjerės I.Ruginienės vizitas olimpinėse žaidynėse truks dar keletą dienų – sekmadienį planuoja važiuoti į 400 km nuo Milano esančią Anterselvą, kur mūsų biatlonininkų laukia startas mišrios estafetės varžybose. Vėliau premjerė su delegacija planuoja grįžti į Milaną ir palaikyti mūsų dailiojo čiuožimo porą varžybose.
Inga RuginienėvizitasMilanas
Rodyti daugiau žymių