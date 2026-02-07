Olimpiniame kaimelyje Lietuvos sportininkus aplankė premjerė Inga Ruginienė

„Galime tik mėginti įsivaizduoti, kiek daug valios pastangų ir kantraus darbo tenka įdėti sportininkui, kad pasiektų olimpines žaidynes – didžiausio meistriškumo ir garbingiausią sporto pasaulio sceną. Nepaprastai svarbus ir trenerių bei visų, padedančių ir lydinčių šiame kelyje indėlis.
Todėl tikiuosi, kad siekdami aukščiausių tikslų, kartu ir mėgausitės kiekviena išskirtine akimirka, kurios jūs nusipelnėte. O Lietuva laikydama kumščius stebės jus, nuoširdžiai palaikys ir didžiuosis“, – linkėdama sėkmės Lietuvos sportininkams sakė Ministrė Pirmininkė I. Ruginienė.
Premjerė mūsų dailiojo čiuožimo porai įteikė simbolinius Olimpiečio ženklelius. Olimpiniame kaimelyje kartu su premjerės delegacija lankėsi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, Tarptautinio olimpinio komiteto narė Daina Gudzinevičiūtė.
„Olimpiniame kaimelyje visada tvyro ypatinga nuotaika – čia juntama olimpinė dvasia, bendrystė, bet ir priešstartinis jaudulys ir susikaupimas. Smagu parodyti premjerei, kaip gyvena mūsų sportininkai ir kokia atmosfera juos lydi šiomis ypatingomis dienomis. Premjerės vizitas – tai aiškus palaikymo ženklas, kuris sportininkams suteikia papildomos motyvacijos ir pasitikėjimo savimi“, – sakė LTOK prezidentė.
Olimpinės misijos vadovė Agnė Vanagienė premjerę supažindino apie Lietuvos sportininkus olimpinėse žaidynėse.
„Premjerei kartu su visa delegacija aprodėme kaip gyvena sportininkai, apsilankėme valgykloje ir suvenyrų parduotuvėje. Kalbėjomės apie sportininkams čia sudarytas sąlygas, aptarėme Lietuvos sportininkų sudėtį“, – apie vizitą pasakojo Milano ir Kortinos olimpinės misijos vadovė A. Vanagienė.
Su sportininkais taip pat bendravo Lietuvos olimpinis atašė Antonio Meschino, LTOK atstovai.
Premjerės I. Ruginienės vizitas olimpinėse žaidynėse truks dar keletą dienų – rytoj planuoja važiuoti į 400 km nuo Milano esančią Anterselvą, kur mūsų biatlonininkų laukia startas mišrios estafetės varžybose. Vėliau premjerė su delegacija planuoja grįžti į Milaną ir palaikyti mūsų dailiojo čiuožimo porą varžybose.