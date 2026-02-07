Per žiemos žaidynių atidarymą Milane – rusų provokacija: kaišiojo visur savo vėliavą

Žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos Milane metu „San Siro“ stadiono tribūnose plevėsavo Rusijos vėliava. Rusijos slidinėjimo sporto gerbėjai surengė nemenką provokaciją, pasinaudodami saugumo tarnybų neveiklumu reaguojant į taisyklių pažeidimą.
Dar prieš žaidynes tiek Tarptautinio olimpinio komiteto Vykdomasis komitetas, tiek ir Milano olimpiados organizacinis komitetas patvirtino nuostatas, kad neutraliais sportininkais paskelbti rusų atletai negalės turėti jokios atributikos ar ženklų, liudijančių jų atstovavimą Rusijai, o sirgaliai negalės į varžybas įsinešti šios valstybės vėliavų ar su Rusija susijusios atributikos ar daiktų, turinčių aliuziją į Rusiją.
tačiau jau per žaidynių atidarymą rusų aistruoliai spjovė į šias taisykles. Keli Rusijos sirgaliai į apatinę stadiono tribūną atsinešė Rusijos trispalvę, ant kurios buvo užrašas „Pokhvistnevo slidinėjimo komanda“.
Jie ramiai vaikščiojo po stadioną, fotografavosi olimpiados atidarymo metu ir tai darė matant apsaugai bei savanoriams. Pastarieji niekaip nereagavo į tokias „foto sesijas“.
Paskelbtose nuotraukose iš esmės matyti, kaip apsaugos darbuotojas žiūri į vėliavą ir praeina pro šalį nesiimdamas jokių veiksmų.
Vienas iš vėliavą mojavusių ir fotografijose pasižymėjusių sirgalių – Jevgenijus Burdeniukas po visko teigė, kad plano staipytis su vėliava iš anksto nebuvo.
„Mes tai padarėme visiškai dėl savęs. Tiesiog atsitiko taip, kad kažkas mus nufotografavo. Mes neskelbėme nuotraukų socialiniuose tinkluose – siuntėme jas į privačius kanalus ir nesitikėjome, kad tai sukels tokį ažiotažą.“
Pagal Tarptautinio olimpinio komiteto taisykles, olimpinių žaidynių teritorijose draudžiama demonstruoti Rusijos nacionalinius simbolius. Rusijai žaidynėse atstovauja 13 neutralių sportininkų be savo valstybės vėliavos ir himno, jie nedalyvavo atidarymo ceremonijoje.
Rusijos televizijos kanalai taip pat netransliuoja olimpinių žaidynių: Tarptautinis olimpinis komitetas sustabdė Rusijos transliuotojams žaidynių transliacijų galimybes iki 2032 m.