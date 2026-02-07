Pirmą olimpiados dieną – siurprizai: net trijose rungtyse ant pakylos kilo net po du vienos šalies atletus

Jau pirmąją dieną save išbandė greitajame nusileidime startavo 36 kalnų slidininkai, o sėkmė lydėjo šveicarą Franjo von Almenas sugebėjęs 3442 metrų trasą įveikęs per 1 min. 51,61 sek.
Antras, atsilikęs 0,20 sek.buv o šeimininkų atstovas Giovanni Franzoni, o trečias – kitas italas Domininkas Parisas. Jis nuo čempiono atsiliko 0,50 sek.
Taip pat du savo atstovus ant pakylos šiandien pamatė Švedija. Skiatlono arba slidinėjimo kroso 10 km nuotolyje jau po 5 km į priekį išsiveržė dvi švedės, o Frida Karlsson finišavo anttrūkusi nuo antrąją vietą laimėjusios žemietės Ebba Andersson 51 sek. Trečia buvo kaimynė – norvegė Heidi Weng.
Kovas ant ledo pradėjo ir greitojo čiuožimo meistrai ir Italijos nuostabai 3000 metrų distancijoje su olimpiniu rekordu triumfavo šeimininkė Francesca Lollabrigida. Ji galutinėje įskaitoje 2,26 sek. aplenkė norvegę Ragne Wilklund, o trečia liko kanadietė Valerie Maltais.
Pirmąjį medalių komplektą šeštadienį išsidalino ir moterų šuolininkės nuo tramplino. Geriausiai sekėsi norvegei Annai Odinai Stroem, antra liko slovėnė Nika Prevc ir trečia – japonė Nozomi Maruyama.
Japonų triumfu baigėsi snieglentininkų kovos. Sėkmingiausiai pasirodė japonas Kira Kimura, sidabrą iškovojo dar vienas Tekančios saulės šalies atstovas Ryomo Kimata, o trečias liko kinas Yiming Su.