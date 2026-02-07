Puiki sezono pradžia: paplūdimio tinklininkai R. Mačionis ir D. Sinkevičius Naujojoje Zelandijoje užėmė penktą vietą

A grupės pusfinalyje lietuviai 0:2 (20:22, 8:21) nusileido amerikiečiams Diego Perez ir Davidui Wieczorekui, bet akistatoje dėl trečios vietos 2:0 (21:17, 21:15) įveikė kitą JAV porą Marką Bucknamą ir Oweną Karlenzigą, taip išplėšdami kelialapį į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate R. Mačionis ir D. Sinkevičius po 51 min. trukusios kovos 2:1 (21:16, 19:21, 15:10) nugalėjo Naujosios Zelandijos atstovus Johną McManaway‘ų ir Joshua Tiplady.
Nedaug mūsiškiams pritrūko iki dar tolimesnės kelionės. Ketvirtfinalyje lietuviai po įtemptos kovos 1:2 (17:21, 21:19, 11:15) pralaimėjo amerikiečiams Gage‘ui Basey ir Thomasui Hurstui.
Penkta vieta – geriausias R. Mačionio ir D. Sinkevičiaus rezultatas „Futures“ turnyruose.
Už šį pasiekimą lietuviams atiteko 240 pasaulio reitingo taškų.
Bendrą turnyro Naujojoje Zelandijoje prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių.