Puiki sezono pradžia: paplūdimio tinklininkai R. Mačionis ir D. Sinkevičius Naujojoje Zelandijoje užėmė penktą vietą

2026 m. vasario 7 d. 15:24
Lrytas.lt
Šią savaitę Naujojoje Zelandijoje vyksta pirmasis šių metų „Beach Pro Tour Futures“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Solidžiai jame pasirodė jaunieji Lietuvos paplūdimio tinklininkai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius, užėmę penktąją vietą.
A grupės pusfinalyje lietuviai 0:2 (20:22, 8:21) nusileido amerikiečiams Diego Perez ir Davidui Wieczorekui, bet akistatoje dėl trečios vietos 2:0 (21:17, 21:15) įveikė kitą JAV porą Marką Bucknamą ir Oweną Karlenzigą, taip išplėšdami kelialapį į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate R. Mačionis ir D. Sinkevičius po 51 min. trukusios kovos 2:1 (21:16, 19:21, 15:10) nugalėjo Naujosios Zelandijos atstovus Johną McManaway‘ų ir Joshua Tiplady.
Nedaug mūsiškiams pritrūko iki dar tolimesnės kelionės. Ketvirtfinalyje lietuviai po įtemptos kovos 1:2 (17:21, 21:19, 11:15) pralaimėjo amerikiečiams Gage‘ui Basey ir Thomasui Hurstui.
Penkta vieta – geriausias R. Mačionio ir D. Sinkevičiaus rezultatas „Futures“ turnyruose.
Už šį pasiekimą lietuviams atiteko 240 pasaulio reitingo taškų.
Bendrą turnyro Naujojoje Zelandijoje prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių.
