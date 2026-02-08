„Cosma Indoor Cup“ varžybose – olimpiečių pergalės ir bandymas šturmuoti Lietuvos rekordą

Net pusę nugalėtojų taurių dešimtyje vykdytų rungčių iškovojo Lietuvos lengvaatlečiai. Moterų šuolių su kartimi rungtyje triumfavo 17 kartų šalies rekordininkė Rugilė Miklyčiūtė, įveikusi 4 m 21 cm aukštį.
Užsitikrinusi varžybų nugalėtojos titulą, „Cosma“ klubo atstovė bandė pagerinti praėjusį mėnesį užfiksuotą Lietuvos rekordą bei peršokti 4 m 41 cm. Viename iš bandymų kaunietė pakilo virš šio aukščio, bet kartelę kliudė nusileisdama.
„Žmonių begalė, labai smagu, kad visi atėjo, tiek susirinko – daugiau adrenalino. Žinoma, kad buvo įmanoma pasiekti Lietuvos rekordą, bet pritrūko praėjimo (nusileidimo po šuolio – aut. past.). Yra daug dalykų, kuriuos galima tvarkyti ir susitvarkius bent vieną klaidą tie 4 m 41 cm ar net daugiau tikrai bus pajudinti“, – sakė R. Miklyčiūtė.
Lengvaatletei teigiamą įspūdį paliko moderniajame Prezidento Valdo Adamkaus manieže ištiesta „Conica“ danga, kuri laikoma viena geriausių pasaulyje.
„Labai patogi danga, jaučiasi, kad ja labai patogu bėgti. Kaune gali būti ir daugiau tokio aukšto rango varžybų, o su tokia danga galima pasiekti labai įspūdingų rezultatų“, – teigė R. Miklyčiūtė.
Sausakimšame manieže lengvosios atletikos aistruoliai išvydo trijų Lietuvos olimpiečių bei šalies rekordininkų pasirodymus.
Moterų 400 m bėgimą dramatiškai laimėjo Modesta Justė Morauskaitė, marokietę Salmą Lehlali aplenkusi vos 0,01 sek. Marto Skrabulio treniruojamos lietuvės rezultatas – 53,71 sek.
„Jeigu nežinočiau, kad esu Kaune, galvočiau, kad esu užsienyje, geriausio lygio manieže. Danga žiauriai gera, tikrai greita, posūkiai neįtikėtinai patogūs, nereikia galvoti, kaip čia bėgti, nereikia bijoti, kad galiausiai kojų čiurnos sulūš. Labai džiugu, kad Lietuvoje turime tokio lygio infrastruktūrą, – džiaugėsi M. J. Morauskaitė. – Šiandien buvo tikslas vienas – nebijoti ir drąsiai bėgti pirmus 200 metrų, nebijoti bėgti greitai. Šiandienos misija buvo įvykdyta, o toliau tik įdirbio ir laiko klausimas, kada tas rezultatas pakils. Šiai dienai esu labai patenkinta.“
Tokijo olimpinių žaidynių dalyvis Gediminas Truskauskas pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą 200 m rungtyje, distanciją nubėgęs per 21,44 sek. bei iškovojęs trečią
vietą. Nugalėtoju tapo Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis italas Diego Aldo Petterossis, kurio rezultatas – 21,30 sek.
Trečiajai varžybose dalyvavusiai Lietuvos olimpietei Dianai Zagainovai pavyko triumfuoti trišuolio rungtyje: ji pasiekė geriausią šalies sezono rezultatą, nušokusi 13 m 76 cm.
„Labai patiko varžytis Kaune – ir atmosfera, ir maniežas yra fantastiškas, daug draugų, šeimos narių. Tai trečias sezono startas, bet ta kelionė link varžybų atrodė šiek tiek kitaip nei tikėjomės.
Pasiruošimas vyko super sklandžiai ir sportinė forma yra gera, bet pastarosios 10 dienų klostėsi ne pagal mūsų planą.
Praėjusios mano varžybos daug kam kėlė klausimų, nes rezultatas skiriasi metru – turėjau tam tikrų sveikatos problemų. Viskas gerėja, jaučiuosi daug geriau ir manau, kad tai šiandien pasimatė“, – paaiškino D. Zagainova.
„Nike“ 60 m rungtyje triumfavo triskart pasaulio čempionatų prizininkas Taymiras Burnetas iš Nyderlandų, kuris nuotolį nubėgo per 6,65 sek. Tarp moterų greičiausia buvo „Cosma“ klubo sprinterė Ema Rupšytė, distanciją įveikusi per 7,40 sek.
Vyrų 400 m rungtyje čempiono titulą iškovojo 2024 metų Europos čempionato finalininkas portugalas Omaras Marquesas Elkhatibas (46,42 sek.), o moterų 200 m bėgime greičiausia buvo suomė Emma Tuulia Tainio (23,88 sek.). Lietuviška pergale baigėsi vyrų šuolių į aukštį rungtis, kurią laimėjo geriausią šalies sezono rezultatą užfiksavęs Ignas Bitinas – 2 m 15 cm.
„Cosma Indoor Cup“ – pirmos tokio lygio tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Lietuvoje, kurios vykdytos uždarose patalpose.
„World Athletics“ Kontinentinio turo „Cosma Cup“ varžybos stadione pirmąkart šalies istorijoje vyko praėjusių metų birželį, taip pat Kaune, Dariaus ir S. Girėno stadione.