Antrą olimpiados dieną – nuostaba dėl italų: šeimininkai susižėrė kol kas daugiausiai medalių

Greitojo nusileidimo rungtyje sekmadienį įvyko skaudus įvykis: po šešerių metų į didįjį sportą sugrįžusi amerikietė Linsdey Vonn savo pasirodymą baigė po kelių sekundžių, kai skriedama nuo kalno apie 100 km greičiu krito ir buvo išskraidinta sraigtasparniu į ligoninę.
Daugiau kaip 20 minučių varžybos buvo atidėtos, tačiau po to tęsėsi ir čempione tapo L.Vonn draugė ir kolegė amerikietė Breezy Johnson. Antrąją vietą laimėjo vokietė Emma Aicher, o trečią – italė Sofia Goggia.
Tautvydas Strolia startavo 20 km slidinėjimo skiatlono varžybose, tačiau buvo aplenktas lyderių ir privalėjo pasitraukti iš kovos.
Pergalę šioje slidinėjimo rungtyje iškovojo favoritas norvegas Johannesas Klaebo. Jis ramiai finišavo, o dėl antrosios vietos vyko mūšis, kurį laimėjo prancūzas Mathis Deslogesas, o trečias liko norvegas Martinas Nyengetas.
Dar vieni lietuviai kovojo ir biatlono mišrių komandų estafetėje. Deja, mūsiškiai liko paskutiniai dvidešimti, o pirmąją vietą pelnytai laimėjo Prancūzija, antri liko italų biatlonininkai, o trečiąją vietą džiaugėsi Vokietija.
Dar vienus medalius snielgenčių varžybose išsidalino tiek vyrai, tiek ir moterys. Visi sportininkai varžėsi paralelinėse didžiojo slalomo varžybose.
Moterų varžybose pirmąjį auksą olimpiadoje padovanojo Čekijai Zuzana Maderova. Ji finale 0,83 sek. aplenkė austrę Sabine Payer. Trečiąją vietą pasidovanojo Italija – į mažąjį finalą prasimušė dvi italės, o Lucia Dalmasso ti 0,11 sek. aplenkė žemietę Elisą Caffont.
Vyrų varžybose istoriją perrašė Austrijos snieglenčių sporto legenda Benjaminas Karlas. 40-metis vyras apgynė čempiono titulą vyrų ir tapo pirmuoju snieglentininku istorijoje, iškovojusiu net keturis olimpinius medalius šioje rungtyje.
Livinjo trasoje vykusiame finale B. Karlas po įtemptos kovos 0,19 sek. finišą kirto anksčiau už Pietų Korėjos atstovą Kim Sang-kyumą. Trečias liko bulgaras Tarvelas Zamfirovas.
Antrą dieną vykstančiose greitojo čiuožimo varžybose 5000 metrų nuotolyje aukso medalį iškovojo olimpinė rekordą pasiekęs norvegas Sanderis Eitrimas. Jis 2,53 sek. aplenkė antroje vietoje likusį čeką Metodejų Jileką. Trečias sirgalių džiaugsmui liko italas Ricardo Lorrelo.
Rogučių sporto kovose vyrų varžybose vyko atkakli kova, tačiau pergalę šventė rogučių sporto madų diktatorių atstovas vokietis Maxas Langenhamas. Pusę sekundės po dviejų važiavimų jam nusileido austras Jonas Muelleris, o trečią vietą iškovojo 0,934 sek. pralaimėjęs italas Dominikas Fischnalleris.
Neoficialioje medalių įskaitoje pirmoje vietoje žengia Norvegija. Kuri turi 3 aukso medalius ir iš viso 6 apdovanojimus. Netikėta, tačiau antrąją vietą su vienu aukso medaliu užima šeimininkė Italija, kuri jau turi kol kas daugiausia medalių – net 8. Trečiąją poziciją poziciją užima Austrija, kuri turi vieną aukso ir du sidabro medalius.