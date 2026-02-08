Antrąkart snieglenčių olimpiniu čempionu tapęs Austrijos veteranas šventė įspūdingai – išsirengė ir krito į sniegą

Livinjo trasoje vykusiame finale B. Karlas po įtemptos kovos 0,19 sek. finišą kirto anksčiau už Pietų Korėjos atstovą Kim Sang-kyumą.
Austras buvo antras, bet paskutinę akimirką pasinaudojo varžovo klaida.
Pergalę veteranas atšventė emocingai – nusiplėšė turimus sportinius marškinėlius ir krito veidu į sniegą. Tai ne futbolas ir jokių sankcijų už tokį šventimą jam negresia.
Tai jau antrasis B. Karlo olimpinis auksas iš eilės – jis triumfavo ir 2022 m. Pekino žaidynėse.
Austras dar savo sąskaitoje turi 2010 m. Vankuverio sidabrą bei 2014 m. Sočio bronzą. Dar nė vienam pasaulio snieglentininkui nebuvo pavykę iškovoti olimpiadose keturių medalių.