Publika kone išprotėjo: amerikietis atliko 50 metų draustą judesį

21-erių sportininkas visų džiaugsmui per komandinių varžybų trumpąją programą šeštadienį sėkmingai atliko atbulinį salto.
Pribloškiantis judesys sulaukė milžiniškų ovacijų.
Tai – pirmosios I.Malinino olimpinės žaidynės.
Atbulinį salto pirmą kartą dar 1976 metais per pasaulio čempionatą pademonstravo amerikietis Terry Kubicka, tačiau baiminantis tragiškų pasekmių šis judesys buvo uždraustas ir jį pamatyti buvo galima tik per parodomąsias programas.
I.Malininas laikomas šiuo metu geriausiu čiuožėju pasaulyje. Jam priklauso surinktų taškų pasaulio rekordas, jis yra tapęs pirmuoju čiuožėju, atlikusiu keturgubą Axelio šuolį.
„Buvo smagu. Publika šėlo ir buvo nevaldoma. Tai man padėjo pajusti olimpinės scenos didybę, – po istorinio momento kalbėjo I.Malininas. – Stengiuosi mėgautis kiekviena akimirka ir būti dėkingas už viską, nes gyvenime gali nutikti daug netikėtų dalykų. Į viską žiūriu rimtai.“
