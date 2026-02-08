Istorinis titulas – Panevėžio „Kova“ iškovojo LRF taurę

Aistringų sirgalių palaikoma „Kova“ nugalėjo „Eglę“ 33:27 (18:10).
Geriausia finalo rankininke tapusi Simona Kolosovė nugalėtojoms pelnė net 13 įvarčių. Laura Salamanavičė įmetė 6 įvarčius, Amanda Dzikavičiūtė ir Miglė Aleknavičiūtė – po 3, Gytė Mackevičiūtė, Ieva Podolskė ir Vesta Jančytė – po 2.
„Buvo labai geras nusiteikimas. Viską parodė mūsų gynyba, per pirmą kėlinį praleidome tik 10 įvarčių. Abi mūsų vartininkės šiandien irgi parodė savo klasę.
Jau per pirmą kėlinį padarėme didelį žingsnį laimėti taurę, – sakė S. Kolosovė. – Laimėta taurė labai daug reiškia ir klubui, ir miestui. Man, kaip grįžusiai iš užsienio klubų į gimtą Panevėžį, laimėti taurę yra kažkas nerealaus. Net ašaros kaupiasi akyse. Labai daug pridėjo sirgaliai.
Atrodo, kad išvakarėse pusfinalyje išeikvojome labai daug jėgų, bet šiandien buvo kažkas fantastiško. Fanai buvo kaip mūsų aštuntas žaidėjas. Labai dėkojam jiems“.
Naudingiausia finalo ketverto rankininke išrinkta „Kovos“ vartininkė Amanda Vareikienė finale ne tik atrėmė 11 metimų iš 29-ių (38 proc.), bet ir pati pelnė įvartį, įmetusi į tuščius varžovių vartus. Pagrindinei vartininkei gerai talkino ir po keitimo pasirodžiusi Paulina Domeikė, atrėmusi 7 metimus iš 15-os (47 proc.).
„Eglės“ komandai Silvija Mackonytė pelnė 8 įvarčius, Greta Makovskytė ir Rita Rakauskienė – po 5, Paulina Veisaitė – 4, Augustė Žilinskaitė – 2. Vilniečių vartininkė Evita Žilionytė atrėmė 10 metimų iš 36-ių (28 proc.).
„Prasta metimų realizacija yra viena pralaimėjimo priežasčių. Bet dar labiau neramina žaidėjų traumos, nes vertėmės be trijų pagrindinių rankininkių. Tai mus labai išmušė iš vėžių, nes turi ieškoti kažkokių sprendimų, kaitalioti ir gynybą, ir puolimo sistemas. Objektyviai vertinant, šiandien Panevėžio komanda buvo vertesnė laimėti, – komentavo „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas. – Mums šita diena buvo tarsi užsikirtusi. Visi veiksmai, kuriuos mes bandėme ir kuriuos tarėmės bei turėjome realizuoti, mums nepavyko. Finalas mums yra nedėkingas, bet labiausiai gaila dėl traumuotų žaidėjų, nes taurė praeina, o čempionatas tęsiasi ir jau netrukus prasidės atkrintamosios varžybos“.
LRF vyrų taurės turnyro finale Panevėžyje susitinka Vilniaus „Šviesa“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždės“.