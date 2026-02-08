Lietuvos biatlonininkams olimpiadoje prilipdyta nemaloni etiketė – blogiausia tarp baigusių estafetę komandų

Lietuvos komanda nuo laimėjusių estafetę prancūzų atsiliko 7 min. 13 sek. Visa ekipa iš viso nepataikė į 16 taikinių ir turėjo papildomai įveikti 2 baudos ratus. Vienintelė paguoda – Lietuvos komandos nepasivijo varžovai ratu ir nepasikartojo 2018 metų istorija, kai lietuviai buvo diskvalifikuoti.
Pradžioje mūsų ekipoje startavo Vytautas Strolia, po to jis estafetę perdavė Nikitai Čigakui, o savo ruožtu jis rankos prisilietimu į trasą išleido Juditą Traubaitę, o Lidija Žurauskaitė turėjo užbaigti varžybas.
Pirmasis šįkart pasirodė trasoje ketvirtoje olimpiadoje startavęs V. Strolia ir pirmame šaudymo zonoje gulint tik kartą nepataikė ir jam teko pasinaudoti vienu papildomu šoviniu. Toliau į trasą ji iščiuožė 18-asis, atsilikdamas 9 sek.
Šaudant stovint V. Stoliai prireikė visų trijų papildomų šovinių, tačiau penki taikiniai buvo uždengti ir lietuviui neteko sukti papildomai čiuožti 150 metrų baudos ratą. Tačiau nuo lyderių mūsų ekipa buvo jau atsilikusi 44 sek. ir užėmė 17-ąją vietą.
Nikita Čigakas perėmė estafetė 17-oje pozicijoje, atsilikdamas nuo lyderio 32 sek. Pirmame šaudymo etape mūsiškiui prireikė visų trijų papildomų šovinių ir į trasą jis išbėgo atsilikdamas 1 min. 25 sek. nuo lyderių vokiečių.
Tačiau stovint mūsiškis šaudė kur kas geriau – prireikė vos vieno šovinio ir N. Čigakas sugebėjo pakilti į 16-ąją vietą.
Estafetę perėmusi J. Traubaitė į trasą iščiuožė 16-oji, atsilikdama 2 min. 29 sek. Pirmame šaudymo etape mūsiškė išnaudojo visus tris papildomus šovinius, bet neužsuko į baudos ratą.
Tačiau komanda nukrito į 20-ąją poziciją ir atsiliko nuo lyderių 3 min. Šaudyme stovint J. Traubaitė išnaudojo tik vieną papildomą šovinį ir nuo paskutinėje vietoje buvusios Belgijos mūsų ekipa buvo atitrūkusi 10 sek.
Paskutiniame etape kovojo L. Žurauskaitė. Ji pirmame šaudymo etape turėjo pasinaudoti vienu šoviniu ir liko 20-oje vietoje.
Bet belges paskutinėje vietoje pakeitė Kazachstanas. Stovint mūsiškė šaudė itin blogai ir turėjo papildomai bėgti du baudos ratus. Finišavo Lietuvos komanda po 7 minučių, kai pergale jau džiaugėsi prancūzai.
Pagal nerašytą tradiciją, televizija parodė paskutinį finišavusi varžybų sportininką - ši "garbė" atiteko. L. Žurauskaite.
Tai ne pirmasis kartas, kai Lietuvos ekipa varžėsi mišrių komandų estafetėje. 2018-siais Pjongčange mūsiškiai buvo aplenkti ratu, turėjo pasitraukti iš kovos ir galiausiai užėmė 19-ąją vietą.
Iš dabartinės rinktinės vienintelis V. Strolia buvo įtrauktas į estafetės sudėtį prieš 8 metus, bet tąkart trasoje taip ir nepasirodė, nes lietuviai nebaigė trasos aplenkus juos varžovams.
Mišrių komandų estafetė olimpinėje programoje atsirado tik 2014 metais. Ir per 3 ankstesnes žaidynes – Sočyje, Pjongčange ir Pekine – 2 kartus šią estafetę laimėjo norvegai, o sykį – prancūzai.
Norvegai šioje estafetėje apskritai nebuvo užėmę žemesnę nei 2-ąją vietą.
Pradžioje šių metų varžybose viskas vyko pagal planą ir norvegai pirmavo, tačiau antrame etape į priekį išsiveržė Vokietijos ekipa.
Vis dėlto trečiame etape norvegai susigrąžino persvarą prieš vokiečius – jie turėjo 9 sek. persvarą. Trečioje vietoje šliuožė prancūzai. Bet prieš lemiamą etapą pirmi jau buvo prancūzai, antri vokiečiai ir treti norvegai. Prancūzijos ekipa prieš pirmąjį šaudymą prieš norvegus turėjo 17 sek. persvarą.
Prieš šaudymą stovint lyderių trejetas pasikeitė: į antrąją poziciją šoko italės, o trečios buvo vokietės. Tragedija šaudant stovint ištiko norveges – Maren Kirkeeide nepataikė į du taikinius, turėjo papildomai čiuožti 300 metrų baudos metrų ir neteko apdovanojimo. Pirmąją vietą iškovojo Prancūzijos mišri rinktinė, antri liko šeimininkai italai, o treti – vokiečiai.
