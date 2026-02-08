Lietuvos švieslentė: rankinio taurės „Kovai“ ir „Šviesai“, juodasis „Neptūno“ sekmadienis ir nesustabdoma „Sūduva“

Krepšinis
Baltijos moterų lyga
Rygos TTT – „Šiauliai“ 72:63. Kivite 14 / Donskichytė 18.
„Panevėžys“ – Talino TSA 57:81. Kirven 12 / L.Grunmann 23. 120 žiūrovų.
Kauno „Aistės“ – Klaipėdos LCC 65:59. Pernavaitė 20, M.Kisarauskaitė 15 / Turnšek 19, Maisa 15.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Vilniaus „Kibirkštis“ 76:98. Sinickaitė 17, Niedzwiedzka 13, Vilka 11, Mihalko 11 / Wadoux 26, Ūsė 18, Labuckienė 15, Dean 14, Aukštikalnytė 14. 317 žiūrovų.
Lentelė: „Kibirkštis“ – 16/16, TTT – 13/15, „Neptūnas“ – 12/16, „Šiauliai“ – 11/17, LCC – 9/16, „Aistės“ – 5/15, „Alytus“ – 4/15, TSA – 3/14, Rygos RSU – 3/14, „Panevėžys“ – 1/16.
Dvigubas „Neptūno“ iššūkis krepšinio lyderiams sekmadienį nebuvo sėkmingas. Šio klubo vyrai išvykoje pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“, moterys namie nusileido „Kibirkščiai“.
Net abejų rungtynių siužetas buvo panašus: klaipėdiečiai laimėjo pirmąjį kėlinį, bet antrajame ketvirtyje prarado žaidimo gijas, o po pertraukos atsiliko dideliu skirtumu.
Staigmeną pateikė „Aisčių“ krepšininkės, nugalėjusios LCC komandą. Šios ekipos lentelėje rikiuojasi greta, bet klaipėdiečių sąskaitoje iki tarpusavio rungtynių buvo dukart daugiau pergalių.
Aštrius nagus parodė „Šiaulių“ moterys, metusios iššūkį Latvijos čempionei TTT komandai. Vis dėlto stipresnės buvo rygietės.
***
Lietuvos vyrų antroji lyga (NKL)
Nukeltos rungtynės. Plungės „Olimpas“ – „Mažeikiai“ 79:86.
33 turas. Kauno „Žalgiris-2“ – Marijampolės „Sūduva“ 80:94. Mikalauskas 18, Bulanovas 11 / Šimonis 18, Pukelis 16. 404 žiūrovai.
Klaipėdos „Neptūnas-2“ – Šakių „Vytis“ 88:89. Leščiauskas 25, Remeikis 13 / Januševičius 17, Jocys 17. 105 žiūrovai.
Vilkaviškio „Perlas“ – „Kėdainiai“ 77:66, „Šilutė“ – „Telšiai“ 98:92, Plungės „Olimpas“ – Vilniaus „Rytas-2“ 86:95 (po pratęsimo), Ukmergės „Stekas“ – „Alytus“ 62:83, „Jurbarkas“ – Kauno raj. „Omega“ 84:95, Palangos „Olimpas“ – „Kretinga“ 80:82 (po partęsimo).
34 turas. Marijampolės „Sūduva“ – Klaipėdos „Neptūnas-2“ 98:60. Pukelis 17, Zigmantavičius 16 / Remeikis 15. 268 žiūrovai.
„Mažeikiai“ – „Šilutė“ 102:83, „Stekas“ – „Rytas-2“ 62:80, „Telšiai“ – „Jurbarkas“ 74:71, „Kėdainiai“ – Plungės „Olimpas“ 85:80, „Alytus“ – „Perlas“ 75:90, „Kretinga“ – „Žalgiris-2“ 64:104, „Omega“ – Palangos „Olimpas“ 87:89.
Lentelė: „Sūduva“ – 28, „Vytis“ – 23, „Žalgiris-2“ – 21, „Kėdainiai“ – 19*, „Mažeikiai“ – 18, „Perlas“ – 18, „Telšiai“ – 18, „Rytas-2“ – 18,
„Neptūnas-2“ – 17, „Jurbarkas“ – 16, „Kretinga“ – 15, „Šilutė“ – 14, „Omega“ – 13, Palangos „Olimpas“ – 12, „Stekas“ – 8*, Plungės „Olimpas“ – 7, „Alytus“ – 6. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: Ūzas („Kėdainiai“) – 18,9 tšk., Edwardsas („Stekas“) – 18,6, Kazakauskas („Kretinga“) – 17,9, Vasiliauskas („Omega“) – 17,4, Januševičius („Vytis“) – 17,3.
Iki pirmojo etapo pabaigos liko vienerios nukeltos rungtynės, kurias žais „Stekas“ ir „Kėdainiai“. Šių rungtynių rezultatas neturės įtakos komandų rikiuotei.
Jau aišku, kad antrajame etape dėl 1–8 vietų žais „Sūduva“, „Vytis“, „Žalgiris-2“, „Kėdainiai“, „Perlas“, „Mažeikiai“, „Rytas-2“ ir „Telšiai“. Kitos devynios komandos kovos dėl 9–17 vietų.
Patekti į pirmąjį aštuonetą nepavyko „Neptūno“ dubleriams, kurie sausio mėnesį laimėjo 10 iš eilės rungtynių. Pirmąjį vasario savaitgalį jaunieji klaipėdiečiai nusileido „Vyčiui“ bei lyderei „Sūduvai“ ir liko devinti.
Tuo tarpu „Sūduva“ tęsia 18 pergalių virtinę.
***
Rankinis
Lietuvos vyrų taurė
Pusfinalis
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – Alytaus „Varsa“ 23:20, Vilniaus „Šviesa“ – „Vilnius“ 35:26.
Finalas
Panevėžio „Kova“ – Vilniaus „Eglė“ 33:27. Kolosovė 13, Salamanavičė 6 / Mackonytė 8, Makovskytė 5.
Lietuvos moterų taurė
Pusfinalis
Panevėžio „Kova“ – Kauno „Žalgiris“ 30:28, Vilniaus „Eglė“ – Klaipėdos „Dragūnas“ 32:30.
Finalas
Vilniaus „Šviesa“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 38:32.
Stipriausios Lietuvos moterų rankinio komandos savaitgalį dėl šalies taurių kovojo Panevėžyje.
Namų sienos padėjo „Kovai“, kuri pirmą kartą iškovojo Lietuvos taurę. Panevėžietės finalo rungtynes laimėjo nelauktai įtikinamai – jos greitai įgijo triuškinamą persvarą 12:4, antrajame kėlinyje pirmavo net 13 įvarčių skirtumu ir tik pabaigoje leido sau atsipalaiduoti, bet praėjusių metų taurės laimėtojai „Eglei“ jokių vilčių nesuteikė.
Didelės įtampos nebuvo ir vyrų finalo rungtynėse, kuriose po dviejų sezonų pertraukos taurę susigrąžinusi „Šviesa“ įtikinamai nugalėjo pirmą kartą finale žaidusias „Pieno žvaigždes“.
„Šviesa“ pavojingiausią varžovą nuo savo kelio nustūmė dar prieš finalo ketvertą. Vilniaus komanda ketvirtfinalyje nugalėjo dvejų praėjusių metų taurės laimėtoją Klaipėdos „Dragūną“.
Naudingiausiais finalo ketverto žaidėjais išrinkti „Kovos“ vartininkė Amanda Vareikienė ir „Šviesos“ veteranas Skirmantas Plėta.
Lietuvos vyrų mažoji taurė
Finalas
Eišiškių „Sokol“ – „Molėtai“ 30:18.
Po ilgos pertraukos atgaivintame mažosios taurės turnyre žaidė pirmosios lygos komandos. Taurę iškovojo „Sokol“ rankininkai, kurie visuose etapuose pasiekė triuškinamas pergales. Eišiškių komandai didelių sunkumų nesukėlė net finalo varžovai „Molėtai“.
***
Tinklinis
Baltijos vyrų lyga
„Pärnu“ – Šiaulių „Elga“ 3:0, Rygos RSU – „Elga“ 3:0.
Lentelė (po 16 rungt.): „Pärnu“ – 45, Tartu „Bigbank“ – 36, Talino „TalTech“ – 32, „Elga“ – 27, RSU – 25, „Võru“ – 25, Daugpilio „Ezerzeme“ – 16, Jėkabpilio „Lūši“ – 7, Talino „Audentes“ – 3.
Šiaulių tinklininkams per paskutinę reguliariojo sezono išvyką nepavyko iškovoti nė vieno taško. „Elga“ reguliariajame sezone užėmė ketvirtąją vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su RSU komanda.
Tris pirmąsias vietas užėmė Estijos komandos, o reguliariojo sezono nugalėtoja „Pärnu“ iškovojo vienintelį tiesioginį kelialapį į finalo ketvertą.
Baltijos moterų lyga
Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės (serija iki 2 pergalių).
Talino „Audentes“ – „Kaunas“ 0:3, Vilniaus „Tauras“ – Rygos RSU 1:3, Talino „Rae“ – Lietuvos merginų rinktinė 3:0, Rygos VS – „Tartu Ülikool“ 2:3.
Ketvirtfinalio antrosios rungtynės
Talino „Rae“ – Lietuvos merginų rinktinė 3:0.
Lietuvos merginų rinktinė pralaimėjo ketvirtfinalio seriją reguliariojo sezono nugalėtojai „Rae“ komandai.
Kitos komandos ketvirtfinalio antrąsias ir, jei reikės, trečiąsias rungtynes žais vasario 21–22 dienomis. Finalo ketvertas numatomas vasario 28-kovo 1 dienomis Taline.
Latvijos vyrų lyga
Antrasis etapas (dėl 1–6 vietų)
Alytaus „Ultra“ – Gargždų „Amber“ 2:3, „Ultra“ – „Aizpute“ 3:0.
Lentelė: Daugpilio „Augšdaugava“ – 21/10, „Amber“ – 19/9, „Ultra“ – 19/9, „Ligatne“ – 13/10, „Aizpute“ – 8/10, Rygos RSU – 7/10. (Dvi Lietuvos komandos žaidžia Latvijos lygoje.)
Antrajame etape liko vienerios rungtynės, kurias žais dvi Lietuvos komandos. „Amber“ ir „Ultra“ kovos dėl pirmosios vietos. Pralaimėjusi komanda liks trečia.
Lietuvos vyrų lyga
Marijampolės „Sūduva“ – „Vilniaus universitetas“ 0:3, „Klaipėdos universitetas“ – Vilniaus „Tech“ 2:3.
Lentelė: „Vilniaus universitetas“ – 15/5, „Tech“ – 13/6, „Sūduva“ – 11/7, „Klaipėdos universitetas“ – 3/6, Vilniaus raj. SC – 3/6.
***
Salės futbolas
Lietuvos vyrų lyga
17 turas. „Vilnius“ – Jonavos „Vikingai“ 1:5, Vilkaviškio „Bruklinas“ – Mažeikių „Vip“ 3:3, Kauno „Žalgiris“ – „Kėdainiai“ 6:0, Gargždų „Pramogos“ – „Akmenės kraštas“ 2:4.
Lentelė: „Akmenės kraštas“ – 40/15, „Žalgiris“ – 37/14, „Vikingai“ – 29/15, „Vip“ – 22/15, „Pramogos“ – 22/16, „Bruklinas“ – 17/15, „Radviliškis“ – 13/14, „Vilnius“ – 12/14, „Kėdainiai“ – 3/16.
Iki reguliariojo sezono pabaigos liko vienas turas ir dvejos nukeltos rungtynės. Kol kas galutines vietas žino tik dvi komandos: „Vikingai“ tikrai užims trečiąją vietą, „Kėdainiai“, kurie jau žaidė visas rungtynes, liks paskutiniai devinti ir vieninteliai nepateks į atkrintamąsias varžybas.
***
Krepšinis
Lietuvos lyga. 19 turas
„Jonava“ – Vilniaus „Rytas“ 84:101. Slavinskas 19, Ashtonas-Langfordas 15, Varneris 13 / Caroline‘as 26, Hardingas 15, Walkeris 14, Masiulis 13, Gudaitis 10, 10 atk.kam. 1192 žiūrovai.
Kėdainių „Nevėžis“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 81:80. Miguelis 18, Ramanauskas 14, Petersonas 13, Zakas 11 / Kullamäe 23, Aimaqas 14, Morrisas 12. 1311 žiūrovų.
„Šiauliai“ – „Gargždai“ 83:73. Hendersonas 19, Baslykas 10, McKnightas 10, Simaničius 10 / Turneris 22, Mineikis 15, 10 atk.kam. 1591 žiūrovai.
Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 87:76. Tubelis 16, Birutis 12, Brazdeikis 12, Wrightas 12, Sirvydis 9, Sleva 9, Lo 6, Butkevičius 4, Francisco 4, Ulanovas 2, Mikalauskas 1, Giedraitis 0 / Velička 17, Šilinis 13, Tarolis 12, Cleary 10, Lomažas 9, Majauskas 7, Kozys 5, Beručka 2, Watermanas 1, Girdžiūnas 0, Kneižys 0, Mačijauskas 0. 4155 žiūrovai.
Šį turą nežaidė Utenos „Juventus“.
Lentelė (po 17 rungt.): „Žalgiris“ – 16, „Neptūnas“ – 11, „Rytas“ – 10, „Šiauliai“ – 9, „Juventus“ – 8*, „Lietkabelis“ – 8, „Gargždai“ – 7, „Nevėžis“ – 5, „Jonava“ – 2. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: Hardingas („Rytas“) – 19,3 tšk., Perkinsas (buv. „Nevėžis“) – 17,0, Hendersonas („Šiauliai“) – 16,7, Danielsas (buv. „Juventus“) – 16,5, Morrisas („Lietkabelis“) – 16,2, Lomažas („Neptūnas“) – 15,5, Velička („Neptūnas“) – 14,9.
