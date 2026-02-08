Olimpiadoje – išgąstis ir spengianti tyla: legendinė L. Vonn trasoje siaubingai krito, medikai išskraidino sportininkę sraigtasparniu

Po beveik šešerių metų pertraukos į didįjį sportą sugrįžusi legendinė kalnų slidininkė Lindsey Vonn Milano ir Kortinos olimpinėse žaidynėse nusprendė startuoti nepaisant to, kad vos prieš savaitę jai plyšo kryžminis kelio raištis.
Startavusi amerikietė jau pirmoje trasos dalyje užsikabino už šoninių vartų ir krito pradžioje galva, o po to visu kūnu. Vaizdas buvo kraupus ir visi žiūrovai ir varžybų rengėjai nuščiuvo ir nutilo.
Nukritusi sportininkė nejudėjo, o prie jos pričiuožę medikai pradėjo suteikinėti pagalbą. Galiausiai ji buvo įdėtą į specialią kapsulę ir išskraidinta į ligoninę.
Visa tai trūko apie 10 minučių.
L.Vonn šeštadienį vykusiame treniruočių nusileidime užfiksavo trečią greičiausią laiką.
L. Vonn per karjerą pasaulio čempionatuose laimėjo 2 aukso, 3 sidabro ir 3 bronzos medalius. Amerikietė taip pat laimėjo olimpinį auksą ir 2 olimpinius bronzos medalius. L.Vonn iš viso yra laimėjusi net 84 pasaulio taurės etapus.
Tai – antras rezultatas per visą šios sporto šakos istoriją tarp moterų. L. Vonn lenkia tik tautietė Mikaela Shiffrin (108 pergalės).
Lindsey Vonnkritimasgreitasis nusileidimas
