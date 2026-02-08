Pirmą kartą į finalą patekusios „Pieno žvaigždės“ susitiks su sostinės derbį laimėjusia „Šviesa“

„Pieno žvaigždžių“ rankininkai nerezultatyviame pusfinalyje 23:20 (9:8) įveikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą.
Tai buvo ir dviejų Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio asistentų dvikova – „Pieno žvaigždžių“ treneris Gintaras Paškevičius kovojo prieš „Varsos-Stronglaso“ ekipos trenerį Egidijų Petkevičių.
„Tokio žaidimo ir tikėjomės, kad viską lems gynyba. Būtent gynyba ir lėmė rungtynių baigtį, nes puolimas nebuvo geras, o gynyba tikrai patiko. Reikia pagirti abu mūsų vartininkus. Vienas rungtynių pradžioje labai patikimai žaidė, kitas išėjęs po keitimo irgi super sužaidė. Su kaupu pasiteisino vartininkų keitimas“, – sakė „Pieno žvaigždžių“ komandos treneris G. Paškevičius.
Pasvalio ekipos vartininkai kazachas Ilja Pobočenko atrėmė net 13 metimų iš 30-ies (43 proc.), Berkantas Drungilas – 6 iš 9-ių (67 proc.).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Modestas Štarolis, pelnęs 7 įvarčius, Eligijus Tekutis įmetė 5 įvarčius, ukrainietis Oleksandras Kasai – 4, Titas Janušonis – 3.
Alytaus komandai Nedas Buronko ir Manvydas Lazauskas pelnė po 6 įvarčius, Vilius Juozaitis – 4, Tadas Stankevičius – 2. Alytiškių vartininkas ukrainietis Oleksandras Moisiejevas atrėmė 14 metimų iš 34-ių (41 proc.).
„Turėjome daug problemų su metimų realizacija. Būtent realizacija pakišo koją, nes prametėme daug metimų iš gerų pozicijų. Turėjome problemų ir su rotacija, kadangi trūko tam tikrose pozicijoje žaidėjų ir tas labai atsiliepė rungtynių eigoje“, – komentavo „Varsos-Stronglaso“ treneris E. Petkevičius.
Kitame pusfinalyje susitiko dvi sostinės komandos – HC „Vilnius“ ir VHC „Šviesa“. Vilniaus derbį užtikrintai 35:26 (14:15) laimėjo „Šviesos“ rankininkai.
„Turime daugiau lygiaverčių žaidėjų negu varžovai, kurie neteko dviejų žaidėjų dar pirmame kėlinyje. Jiems tapo sunkiau kvėpuoti ir jie manau, neatlaikė tempo. Buvo negražios ir sunkios rungtynės. Pirmas kėlinys buvo labai nervingas. Kažką malam, darom, bet iki galo nepadarom. Bet Vilniaus derbis yra Vilniaus derbis ir jis niekada nebūna lengvas“, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
Geriausiu rungtynių rankininku „Šviesos“ gretose išrinktas vartininkas Giedrius Morkūnas, atrėmęs net 11 metimų iš 21-o (52 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Skirmantas Plėta ir Ernestas Stvolas, pelnę po 6 įvarčius, Matas Aukštikalnis įmetė 5 įvarčius, Rapolas Valadka, Šarūnas Ugianskis ir Tadas Rasakevičius – po 4, Mykolas Lapiniauskas – 3.
„Vilniaus“ ekipai Vaidas Drevinskas ir Mindaugas Urbonas pelnė po 6 įvarčius, Martynas Lapinskas ir Arminas Milaknis – po 4, Lukas Morkūnas – 2.
„Pralaimėjimo priežasčių daug. Neturėjome stipriausios sudėties, pirmam kėliny netekom dar dviejų žaidėjų ir paprasčiausia neužteko jėgų. Antrame kėlinyje prastai sužaidėme vieną atkarpą ir varžovai pabėgo.
To užteko jiems išlaikyti persvarą iki pabaigos. Antro kėlinio pradžioje nesumetėme gerų metimų, gynyboje padarėme nedovanotinų klaidų, kurių net neturėtų būti. Tai ir leido varžovams susikrauti lemiamą persvarą“, – teigė HC „Vilnius“ treneris Kęstutis Lapinskas.
Sekmadienį Panevėžyje vyks ir LRF taurės moterų turnyro finalas. Jame susitiks net 21 kartą taurę laimėjusi Vilniaus „Eglė“ ir pirmą kartą klubo istorijoje į finalą patekusi Panevėžio „HC Kova“.
LRF taurės turnyro finalo ketvertas (Panevėžio rankinio salė, Durpyno g. 3A)
Vasario 8 d. (sekmadienis) 13 val.
LRF Mažosios taurės finalas Šalčininkų r. „Sokol“ – HC „Molėtai“
15.30 val. LRF moterų taurės finalas
18val. LRF vyrų taurės finalas