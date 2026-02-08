Pirmą kartą Milane-Kortinoje pasirodę Lietuvos biatlonininkai prisipažino: darbą reikėjo daryti geriau

Jas iš tribūnų, kuriose susibūrė spalvinga beveik 20 tūkst. žiūrovų minia, stebėjo ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė.
Lietuvos kvartetas – Vytautas Strolia, Nikita Čigakas, Judita Traubaitė ir Lidija Žurauskaitė – užėmė 20-ąją vietą. Po keturis papildomus šūvius – iš viso 16 – išnaudoję ir du baudos ratus sukę lietuviai nuo čempionais tapusių prancūzų (7 papildomi šūviai) atsiliko 7 min. 13,6 sek. Sidabrą laimėjo Italija (5 papildomi šūviai, atsiliko 25,8 sek.), bronzą – Vokietija (1 baudos ratas, 3 papildomi šūviai, atsiliko 1 min. 5,3 sek.).
Estafetę pirmas pradėjo jau ketvirtose olimpinėse žaidynėse startuojantis V.Strolia. Šaudant atsigulus, jam prireikė vieno papildomo šovinio, o stovint – trijų. Estafetę N.Čigakui komandos lyderis perdavė būdamas 17-oje vietoje.
„Pirmųjų lenktynių įspūdis – dvejopas. Darbą reikėjo padaryti geriau. Tie netaiklūs šūviai stovint – daug laiko praradau. Savo etapą turėjau pravažiuoti geriau, kad atsilikimas būtų šiek tiek mažesnis, perduoti estafetę, kai šalia būtų kas nors kitas, nes lengviau važiuoti, kai ne vienas esi, o grupėje. Gaila, kad nepritraukiau iki esto ir Nikitai reikėjo startuoti vienam“, – po finišo aiškino 33-ejų V.Strolia, kuris, norėdamas geriau priprasti prie aukštikalnių, įsikūrė ne su visa komanda, o arčiau trasos.
Dešimt metų už kolegą jaunesnis N.Čigakas tris netaiklius šūvius paleido gulėdamas, o stovėdamas prašovė tik kartą. Ir estafetės perdavimo koridorių pasiekė būdamas 18-as.
„Man išties buvo labai sunku, ypač kai reikėjo pradėti savo etapą vienam. Tokiu atveju nežinai, kaip sekasi kitiems, tenka laikytis savo tempo, bet jis žemesnis nei tų, kurie yra grupėje. Prašoviau pirmą šūvį, nors stengiausi neskubėti, ilgai taikiausi.
Ir su papildomais šoviniais ne iškart pavyko pataikyti. Stovint irgi nepataikiau pirmo, bet po to viskas buvo gerai, pakilau per vieną vietą. Kaip debiutui, visai neblogai, nors buvo labai sunku“, – kalbėjo Visagine gimęs, bet nuo šešerių metų su tėvu į Baltarusiją persikėlęs sportininkas.
Šioje šalyje jis ir paklojo pamatus profesionalaus biatlonininko karjerai, kelis kartus kartu treniravosi ir naudingų patarimų sulaukė net iš biatlono karaliumi vadinamo norvego Ole Einaro Bjorndaleno. „Bet visada žinojau, kad grįšiu į Lietuvą“, – tikino nuo 18 metų su Lietuvos rinktinės apranga startuojantis atletas.
Dar viena olimpinių žaidynių naujokė 25-erių J.Traubaitė, biatloną pradėjusi sportuoti vos prieš ketverius metus, tris papildomus šovinius išnaudojo gulėdama, vieną – stovėdama, ir savo etapą baigė 20-a.
„Į pirmą ratą išvažiavau viena, be grupės. Tiek prieš mane, tiek už manęs buvo tarpas. O tai labai sunku. Stengiausi prisiversti važiuoti maksimaliai, tiesiog problema, kad kai viena važiuoju, ne tokiu greičiu pradedu.
Pradėjau per greitai, tai pirmoje šaudykloje pirmi trys šūviai – pro šalį. Džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti mintis kur reikia ir užversti visus likusius taikinius. Bet paskui buvo labai sunku šliuožti, strigo kvėpavimas, skaudėjo galvą. Ši dalis buvo sunkiausia“, – prisipažino tituluota orientavimosi sporto atstovė.
Anot J.Traubaitės, nors tai buvo pirmos jos karjeroje olimpinės lenktynės, jaudulys pernelyg neslėgė pečių: „Prieš startą jis jautėsi, bet toks sveikas, ne per didelis, dėl to nekilo problemų.“
Ji džiaugėsi, kad nereikėjo nervintis ir laukiant savo starto: „Viską mačiau realiu laiku, nes apšilinėjau stadiono starto miestelyje. Taip daug ramiau. Būtų daug sunkiau, jei reikėtų traukti telefoną ir per jį sekti įvykius ir žiūrėti, kad jau reikia ruoštis savo startui.“
J.Traubaitė, kaip ir paskutinė šios dienos varžybose startavusi L.Žurauskaitė bei V.Strolia, jau anksčiau žinojo, kad bus mišrioje komandoje. O štai dėl to, kad lenktyniaus N.Čigakas, o ne Maksimas Fominas, nuspręsta paskutinėmis dienomis prieš startą. Taip pat ilgai nebuvo aišku ir tai, kam kuris etapas atiteks.
„Vytautas paprastai nestartuoja pirmas, tai čia buvo naujovė. Ir dėl mūsų su Lidija nebuvo aišku, kam atiteks paskutinis etapas“, – atskleidė J.Traubaitė, prisipažinusi, jog jai dar suku apsiprasti su mintimi, kad visą gyvenimą lydės olimpietės titulas: „Kažkiek dar sunku sutapatinti save su tuo olimpietės vardu. Bet labai fainas jausmas, daug gerų emocijų. Atsakomybė, aišku, irgi didelė.“
Iš jos estafetę šiandien perėmusi L.Žurauskaitė pirmame šaudymo ruože išnaudojo tik vieną iš trijų papildomų šovinių. O štai šaudant stovint jai nepadėjo net papildomi šoviniai – 26-erių sportininkė turėjo sukti du baudos ratus po 150 m. Finišo liniją ji kirto 20-ta. Iš viso lenktynėse dalyvavo 21 komanda.
„Čia olimpinės žaidynės, daugybei sportininkų tai yra gyvenimo svajonė. Esu labai laiminga, kad puiki atmosfera, kad čia mano olimpinis debiutas, bet, manau, kiekvienas sportininkas nori rezultato. Juk startuojame ne tik dėl atmosferos. Tikiu, kad galiu pasiekti gerą rezultatą ir to laukiu“, – po finišo kalbėjo L.Žurauskaitė, prieš tai atsiprašiusi už nesėkmingą savo estafetės etapą, kuriame, anot sportininkės, jai sutrukdė ir jaudulys, ir didžiulis noras pasiekti kuo geresnį rezultatą.
Dabar L.Žurauskaitė labiausiai laukia vasario 14 d. vyksiančių 7,5 km sprinto lenktynių. Bet prieš tai, vasario 11-ąją, ji bei kitos trys Lietuvos biatlonininkės – J.Traubaitė, Sara Urumova ir Natalija Kočergina – dalyvaus 15 km asmeninėse varžybose.
„Asmeninės lenktynės – biatlono klasika, labai sunkios varžybos. Bet įdomiausia, kad mano geriausias karjeros rezultatas ir pasiektas asmeninėse lenktynėse. Tačiau labiau laukiu sprinto. Ir, aišku, istorinės mums moterų estafetės. Tai mūsų komandinė svajonė – turėti moterų olimpinę estafetės komandą. Tose varžybose bus tikrai labai ypatinga atmosfera“, – tikino L.Žurauskaitė.
Lietuvos moterų estafetės komanda į olimpines žaidynes pateko pirmą kartą, o vyrų rinktinė varžėsi ir 2022 m. Pekine.
Vyrų artimiausias išbandymas, kur su V.Strolia ir N.Čigaku prie starto linijos stos ir Karolis Dombrovsis bei M.Fominas, laukia vasario 10 dieną, kai Anterselvoje vyks 20 km asmeninės lenktynės.
