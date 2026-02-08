Premjerė G. Meloni kirto: "Protestuojantys prieš olimpines žaidynes yra Italijos priešai"

G. Meloni sekmadienį socialiniame tinkle pavadino riaušėse dalyvavusius asmenis „Italijos ir italų priešais“.
Protestuotojai pasirūpino, kad riaušių vaizdai būtų rodomi „televizijų visame pasaulyje“, rašė ji. Prie savo įrašo G. Meloni pridėjo JAV kanalo „Fox“ reportažą.
Daugiau nei 3 tūkst. žmonių šiaurės Italijos mieste dalyvavo šeštadienio vakarą vykusiose protesto eitynėse.
Protestuotojai saugumo pajėgų link mėtė dūminius užtaisus ir svaidė Molotovo kokteilius. Policija prieš riaušininkus panaudojo lazdas, vandens patrankas ir ašarines dujas. Buvo sulaikyti šeši žmonės.
G. Meloni taip pat paminėjo incidentus šiaurės Italijos geležinkeliuose. Bolonijos apylinkėse buvo apgadintos geležinkelio linijos.
Policija neatmeta galimybės, kad tai buvo diversija, panaši į įvykdytą 2024 m. vasaros olimpinių žaidynių Paryžiuje pradžioje.
„Tūkstančiai italų dirba šiuo metu siekdami užtikrinti, kad olimpinių žaidynių metu viskas veiktų kaip pridera“, – „Instagram“ rašė G. Meloni.
Daugelis iš jų keliauja kaip savanoriai, „nes nori, kad jų šalis paliktų gerą įspūdį, būtų gerbiama ir vertinama“.
Prieš juos stovi tie, kuriuos ji vadino „priešais“, kurie protestavo „prieš olimpines žaidynes“.
Vienas policijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad Bolonijos ir Venecijos jungties skirstymo įrenginiuose kilęs gaisras greičiausiai buvo padegėjų darbas, tačiau sakė, kad atsakomybės už šį nusikaltimą kol kas niekas neprisiėmė.
Žaidynių atidarymo ceremonija vyko penktadienį vakare šiaurinėje šalies dalyje esančiame Milane, o sporto varžybos vyksta šiame mieste ir šiaurės Italijos kalnuose.