Rusijos isterija: po neutralia vėliavą pasislėpusiam rusų ledo šokėjui Milane uždraudė šokiui naudoti amerikiečių muziką

23 metų rusas ir jo komanda apie autorinių teisių panaikinimą muzikai sužinojo prieš pat išvykimą į 2026 metų žaidynes. Šiuo metu neutralaus sportininko statusą gavęs P. Gumennikas svarsto keletą problemos sprendimo būdų.
Pradžioje planuota, kad komanda galėtų bandyti išspręsti šį klausimą paprastai: gautų vėl leidimą naudotis amerikiečių filmo muzika, tačiau dėl laiko stokos šios idėjos buvo atsisakyta.
Antrasis variantas – pakeisti trumposios programos muziką: P. Gumennikas savo arsenale turi ir senesnę programą pagal filmo „Kopa“ muziką. Rusijos dailiojo čiuožimo atstovas savo trumpąją programą turėtų atlikti vasario 10-ąją Milano arenoje.
Jei rusas išsisuks iš padėties, galimai vasario 13-ąją jis galėtų pristatyti laisvąjį programą, kuri ir nulems olimpinį čempioną ir medalininkus.
Šį sezoną neutralusis dailiojo čiuožimo atstovas rusas jau atliko trumpą programą pagal muziką iš filmo „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“. Tai jis darė tiek Rusijos nacionalinėse varžybose, tiek praėjusį rugsėjį Pekine vykusiame olimpiniame atrankos turnyre.
Portalas sports.ru paaiškino, kodėl programa pagal šią kompoziciją buvo leidžiamas rugsėjį Pekine, tačiau buvo uždrausta pačiose olimpinėse žaidynėse. Priežastis slypi skirtingose organizacijose.
Olimpinę atranką vykdė Tarptautinė čiuožimo sąjunga (ISU), kuri dažnai užmerkia akis į tai, kad čiuožėjai neturi autorinių teisių į muziką, pagal kurią kuriama programa.
Įdomiausia, kad ISU taisyklėse yra punktas, kuris draudžia čiuožėjams čiuožti pagal muziką, į kurią jie neturi teisių. Tačiau tai viskas ant popieriaus. Tuo tarpu olimpines žaidynes rengia Tarptautinis olimpinis komitetas ir jis griežtai laikosi įstatymų raidės ir neužmerkia akis į autorines teises.
Rusijos dailiojo čiuožimo atstovas nėra vienintelis, kuris susidūrė su muzikos autorinių teisių problemomis.
Kanados dailiojo čiuožimo atstovė Madeline Schizas skundėsi, kad iš jos buvo prašomas per didelis autorinis honoraras už teises į muziką iš filmo „Liūtas karalius“. „Jie man pasiūlė susimokėti tikrai milžinišką pinigų sumą. Taigi programa su filmo muzika akivaizdžiai yra neįmanoma“, – praėjusią vasarą sakė ji.
Vis dėlto iki šių metų sausio mėnesio Kanados dailiojo čiuožimo atstovė susitarė su muzikos kūrinio teisių savininkais ir galės sukurti programą pagal „Liūto karaliaus“ filmo garsus.
Vienas iš ruso P. Gumenniko konkurentų, penkis kartus Ispanijos čempionas Tomas Llorensas Guarino Sabate, likus savaitei iki olimpinių žaidynių pradžios taip pat sužinojo, kad kino kompanija „Universal“ uždraudė jam startuoti olimpiadoje pagal animacinio filmo „Pimpičkiukai“ muziką.
Ispaną, kuris ruošėsi skubiai keisti savo programą, išgelbėjo visuomenės pasipiktinimas: istorijai išplitus socialiniuose tinkluose, „Universal“ padarė išimtį ir leido jam naudoti muziką.
Ruso artimieji socialiniuose tinkuose paaiškino, kad P. Gumennikas linksta pakeisti savo trumpąją programą į kitą – „Kopą“. Jis sėkmingai naudojosi šia programa anksčiau ir rusui nebus sunku ją pakartoti Italijos olimpinėse žaidynėse.
Tačiau naujoji programa pagal filmo muziką „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ yra techniškai sunkesnė nei „Kopa“ ir rusas būtų galėję pelnyti daugiau taškų.
Pačioje Rusijoje jau „užsikūrė“ propagandinė mašina, kurioje isterikuojama dėl tragiško požiūrio į rusų sportininkus Milane-Kortinoje.
Etatinė komentatorė ir „rusiškojo pasaulio“ palaikytoja SSRS dailiojo čiuožimo trenerė Tatjana Tarasova visą istoriją jau suskubo pavadinti „nešvaria“.
T. Tarasova stebėjosi, kad Rusijos dailiojo atstovas nebuvo įspėtas apie autorinių teisių pažeidimą anksčiau. „Petia Gumennikas dalyvavo olimpinėje atrankoje. Nebuvo jokių įspėjimų. Tai niekinga. Esu visiškai šokiruota. Nesuprantu tokio poelgio. Ar jie tai padarė tyčia?, – piktinosi dar SSRS laikų nusipelniusi trenerė.
Savo nuomonę pareiškė ir sportininko motina Jelena: „Labai apmaudu, kad kai kam bendradarbiavimas su rusų sportininkais staiga tapo nepriimtinas. Dar labiau apmaudu dėl Piotro, nes tai neteisingi poelgiai“.
Komentatorius Dmitrijus Gubernijevas sukritikavo situaciją Milane: „To dar niekada nebuvo nutikę. Ir šekite – štai vėl! Ar autorinių teisių klausimas negalėjo būti iš anksto apgalvotas ir suderintas? Ar organizatoriai neturėjo susitarti iš anksto ar pasakyti, kad reikia keisti muziką? Kas čia per kvailumas?“
Socialiniuose tinkluose rusų reakcija buvo itin neigiama – vartotojai kaltino Tarptautinį olimpinį komitetą ir autorinių teisių turėtojus neteisybe ir diskriminacija.
„Gėda ir negarba autorinių teisių turėtojams ir olimpiniam komitetui“, „Tai tarptautinių organizacijų fašizmas“ ir „Gerai žinoma, kad leidimas buvo atšauktas būtent Rusijos sportininkui – ir ką daro olimpinis komitetas?“ – pretenzijas bėrė rusų internautai.
Tuo tarpu Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) komunikacijos direktorius Markas Adamsas interviu kitai rusų agentūrai – TASS sakė, kad atsakomybė už autorinių teisių problemos sprendimą tenka pačiam P. Gumennikui.
„Aš jau girdėjau apie tai. Akivaizdu, kad tai yra jo ir jo nacionalinės federacijos problema. Jie privalėjo viską suderinti“, – priekaištus atmetė M. Adamsas.
Rusijos sportasdailusis čiuožimasTarptautinis olimpinis komitetas (IOC)
