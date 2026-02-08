Prieš tai kai kuriems iš jų teko garbė sudalyvauti legendiniame „San Siro“ stadione vykusioje iškilmingoje atidarymo ceremonijoje.
Joje Lietuvos trispalvę vėliavų parado metu nešė dailiojo čiuožimo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius.
Atidarymo ceremonijos magija penktadienį taip pat buvo užburta ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė bei 2000-ųjų Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionė Daina Gudzinevičiūtė, kuri iškilmes stebėjo stadiono tribūnose.
„Seniai neregėta tokio grožio ir prasmingumo atidarymo ceremonija. Kaip subtiliai italai pašnekėjo ir apie taiką, ko mums labiausiai trūksta. Aš manau, kad čia buvo akmuo ir į politikos daržą.
Tos trys valandos tikrai neprailgo. Pasidžiaugėme nors ir mažyte mūsų delegacija, kuri nuostabiai atrodė. Labai viskas gerai“, – šypsojosi ji.
Trečiadienį Milane vykusioje Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) 145-ojoje sesijoje po narių balsavimo paaiškėjo, kad LTOK prezidentė dar aštuoneriems metams perrinkta IOC nare.
D.Gudzinevičiūtė IOC nare buvo išrinkta dar 2018-aisiais Buenos Airėse. Ji tapo pirmąja Lietuvos atstove IOC ir šiuo metu yra vienintelė IOC narė iš Baltijos šalių šioje svarbiausioje pasaulio sporto organizacijoje.
Portalas Lrytas paklausė naujai perrinktos IOC narės bei LTOK prezidentės, kokios kalbos vyrauja Tarptautinio olimpinio komiteto koridoriuose dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų tolimesnės ateities olimpinėse žaidynėse.
„Kol kas jų (neutralių atletų) yra vienetai, lygiai taip pat kaip ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Aš asmeniškai Paryžiuje jų nemačiau nė vieno.
Ką mes turime dabar tai nėra šimtu procentų laimėjimas, bet tai yra laimėjimas, tą mes dažnai aptariame ir su Ukrainos olimpiniu komitetu.
Kol kas niekas nepasikeitė. Kaip žinote Tarptautinis olimpinis komitetas gali tik rekomenduoti federacijoms, kurios sprendžia įsilesti ar neįsileisti tuos atletus.
Kalbama, kad nepilnamečiai jau turėtų būti įleisti, o mes iškart bandome kontrargumentuoti, nes nepilnamečiai neatvažiuoja vieni, juos kažkas lydi, turi būti labai stipri patikra, mes apie tai su kolegomis toliau diskutuojama.
Kol kas tos rekomendacijos nepasikeitė, lygiai taip pat niekas nepasikeitė, kad Rusijos olimpinis komitetas yra suspenduotas. Sprendimai priimti nebuvo jokie ir kol kas niekas nesikeičia.
Deja, bet mes su nerimu ir nuoskauda matome, kad kai kurios federacijos priiminėja sprendimus ir po truputį įsileidžia rusus ir baltarusius“, – samprotavo D.Gudzinevičiūtė.
Primename, kad Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse žalia šviesa buvo uždegta 13 Rusijos ir 7 Baltarusijos atstovams. Komandinėse sporto šakose šių šalių atletams dalyvauti draudžiama.
Pagal IOC taisykles, neutralūs atletai privalo įrodyti, kad aktyviai neremia karo ir neturi sutarčių su karinėmis struktūromis.
LTOK prezidentė šeštadienį Milane esančiame olimpiniame kaimelyje apsilankė kartu su Lietuvos premjere Inga Ruginiene.
Akivaizdu, kad Lietuvos sportui užtenka valdžios dėmesio olimpinių žaidynių metu, bet ar jis būna pakankamas iki svarbiausių startų?
„Galiu pasidžiaugti, kad su šia Vyriausybe mes tikrai geriau bendraujame. Ši Vyriausybė inicijavo ir pertvarką sporto valdyme, mes tai palaikome.
To dėmesio tikrai sulaukiame, negalime pasakyti, kad esame atskirti. Tai, kad mums pertvarkų reikia, tai yra akivaizdu“, – kalbėjo D.Gudzinevičiūtė.