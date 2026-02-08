Šykščios žinios iš ligoninės: po žiauraus L. Vonn kritimo – klausimai apie gyvybę ir sveikatą

Per kelias minutes 41 metų moteriai buvo suteikta medicininė pagalba, tačiau L. Vonn šaukė iš skausmo. Ji buvo įdėta į specialią transportavimo kapsulę, ją pakėlė sraigtasparnis ir slidininkė buvo nugabenta į ligoninę.
Organizacinio komiteto atstovai nenorėjo nieko sakyti konkrečiau apie sportininkės sveikatą.
Tačiau buvo kalbų, kad trauma itin rimta ir susijusi su pavojumi gyvybei. Mat smūgis į žemę buvo labai stiprus ir galėjo turėti įtakos stuburui ar kaklo slanksteliams.
Kaip aiškėja, L.Vonn stipriai susižeidė kairiąją koją. Tačiau ji ligoninėje yra stabilios būklės.
Apie tai socialiniuose tinkluose šykščiai pranešė Jungtinių Valstijų slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija.
„Lindsey Vonn patyrė traumą, tačiau jos būklė stabili ir yra kvalifikuotų amerikiečių ir italų gydytojų komandos rankose“, – teigiama federacijos pranešime.
Tačiau neoficialiai konstatuojama, kad ši trauma taps galutinės L. Vonn karjeros pabaiga.
L.Vonn šeštadienį vykusiame treniruočių nusileidime užfiksavo trečią greičiausią laiką.
iš didžiojo sporto amerikietė buvo pasitraukusi 2019 metais, tačiau pastaruoju metu nutarė sugrįžti ir dar kartą išbandyti savo jėgas.
L. Vonn per karjerą pasaulio čempionatuose laimėjo 2 aukso, 3 sidabro ir 3 bronzos medalius. Amerikietė taip pat laimėjo olimpinį auksą ir 2 olimpinius bronzos medalius. L.Vonn iš viso yra laimėjusi net 84 pasaulio taurės etapus.
Tai – antras rezultatas per visą šios sporto šakos istoriją tarp moterų. L. Vonn lenkia tik tautietė Mikaela Shiffrin (108 pergalės).