T. Strolios startas olimpiadoje baigėsi niekuo – lietuvio paprašyta pasitraukti iš skiatlono trasos

Tačiau Lietuvos sportininkas įveikė tik 12 kilometrų ir buvo paprašytas oalikti trasą, nes jį ratu prisivijo varžovai. Pagal taisykles atsiliekantys sportininkai negali trukdyti lyderiams.
Lietuvos atstovas dar prieš startus pasiskundė, jog jam skauda Achilo kulnas, tačiau nutarė startuoti.
Klasikiniu stiliumi kovas pradėjęs T. Strolia po 4,8 km buvo 71-asis iš 73 dalyvių ir atsiliko nuo lyderio daugiau kaip 3 minutes. 8 km ribą mūsiškis kirto 70-asis ir jis atsiliko nuo lyderio daugiau kaip 5 min.
Pakeitė mūsų šalies atstovas slides 71-uoju. Tačiau jau ties 12 kilometru teisėjai pareikalavo pasitraukti jį iš trasos, nes pirmaujantys varžovai lenkė lietuvį ratu. Galiausiai teisėjai paskelbė, kad T. Strolia užėmė galutinę 70-ąją vietą.
Visose slidinėjimo rungtyse, išskyrus estafetę, planuojantis startuoti olimpietis T.Strolia žaidynių varžybas ne tik pradėjo pirmas, bet ir baigs paskutinis iš Lietuvos vyrų vasario 21-ąją, uždarymo dieną, numatytose 50 km lenktynėse klasikiniu stiliumi.
O pergale skiatlone iškovojo varžybų favoritas norvegas Johanessas Klaebo. Jis nuotolį įveikė per 46 min. 11 sek., varžovus ramiai palikęs už nugaros likus kilometrui iki finišo. Norvegas finišavo jau besišypsodamas.
Antrąją vietą atsilikęs 2 sek. užėmė prancūzas Mathis Desloges, o trečias liko taip pat norvegas Martinas Nyengentas. Jis nuo žemiečio atsiliko 2,1 sek.
