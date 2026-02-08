Tiesa, varžybos lietuviui nesusiklostė per daug sėkmingai – antroje trasos dalyje T.Strolia buvo aplenktas ratu ir turėjo privertinai baigti varžybas.
Visi 75 dalyviai startavo bendroje grupėje. T.Strolia startavo 70-uoju numeriu ir didžiąją dalį trasos išsilaikė panašioje pozicijoje.
Pirmąją distancijos dalį (10 km) sportininkai įveikė klasikiniu stiliumi, čiuoždami specialiomis vėžėmis.
Vėliau, įveikus pirmuosius 10 km, slidininkai turėjo pasikeisti slides ir likusius 10 km atstumą įveikė laisvuoju stiliumi.
Būtent ties antrąja trasos dalimi ir baigėsi T.Strolios lenktynės. Dėl šių varžybų rezultato lietuvis per daug apmaudo neliejo. Jis džiaugėsi, kad apskritai pavyko startuoti šioje Tezero trasoje.
„Dar iki starto buvo nežinomybė, nežinojau, ar gausis apskritai startuoti. Šiek tiek turiu problemų su koja, džiaugiuosi, kad kažkiek galėjau pavažiuoti. Jautėsi (skausmas), nenorėjau per daug spausti.
Planas buvo važiuoti kaip galiu ir laikytis, kovojant su tais, kurie yra aplinkui“, – samprotavo T.Strolia.
30-metis lietuvis pridūrė, kad jį kankina kiek anksčiau treniruotės metu patirtas kojos patempimas bei Achilo sausgyslės skausmai.
„Problema buvo klasikiniame stiliuje, nes važiuojant į kalną gaunasi tas žingsnis, taip veikia blauzda. Bus įdomu pažiūrėti, kaip viskas atrodys po varžybų, nes dabar jaučiuosi vienaip, bet vėliau gali būti kitaip“, – samprotavo jis.
Šiose varžybose taip pat startavo ir Rusijos slidininkas Savelijus Korostelevas, kuris šiose žaidynėse varžosi kaip „neutralus“ atletas.
Šeštadienio lenkynėse rusas liko ketvirtas ir vos keliomis sekundėmis atsiliko nuo medalių pozicijų.
„Tikrai nesmagu (kad kartu startavo rusas), bet apsidžiaugiau, kad nelaimėjo medalio (juokiasi). Mačiau, kad jis važiavo tarp lyderių ir jau galvojau, kad negerai, o jei dar medalį gaus... Aš nenorėčiau, tikrai smagiau, kad negavo medalio“, – šypsojosi T.Strolia.
Sekmadienio skiatlono lenktynėse triumfavo šeštą kartą olimpiniu čempionu tapęs norvegas Johannesas Hoesflotas Klaebas.
Artimiausias T.Strolios startas bus antradienį – jis varžysis vyrų sprinto lenktynėse.
