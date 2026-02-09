„Seahawks“ po 12 metų petraukos susigrąžino „Super Bowl“ titulą

Sietlo komanda tris kėlinius demonstravo fantastišką gynybą ir neleido varžovams net pagalvoti apie pelnomus taškus nei įžeminimais, nei tolimais spyriais.
Tuo tarpu „Seahawks“ per pirmuosius tris kėlinius net 4 kartus savo atakas užbaigė spyriais, kuriuos sėkmingai realizavo Jasonas Myersas.
Lemiamas ketvirtis prasidėjo „Seahawks“ pirmaujant 12:0, o ketvirtajame kėlinyje prireikė vos pusantros minutės, kad AJ Barneris pelnytų taškus pirmuoju rungtynių įžeminimu (angl. – touchdown). J.Myersui konvertavus spyrį dėl papildomo taško „Seahawks“ pirmavo jau 19:0.
Po minutės laiko Mackas Hollinsas fiksuodamas įžeminimą švelnino atsilikimą, tačiau J.Myersas dar vieną ataką užbaigė tiksliu spyriu, o netrukus įžeminimą fiksavo kitas „Seahawks“ futbolininkas – Uchenna Nwosu.
Rhamondre’as Stevensonas dar fiksavo vieną įžeminimą, tačiau papildomų taškų „Patriots“ nerado ir patyrė pralaimėjimą.
Naudingiausiu finalo žaidėju buvo pripažintas Kennethas Walkeris. Amerikietis tapo pirmuoju bėgiku (RB) per 28 metus, kuris buvo pripažintas „Super Bowl“ MVP.
Sietlo klubas „Super Bowl“ žaidė ketvirtą ir laimėjo antrą sykį. Prieš tai Sietlo klubas laimėjo 2015 metais.
„Patriots“ yra daugiausiai, net dviliką kartų žaidę „Super Bowl“, o jame triumfavo 6 kartus (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 ir 2018 metais).
Šįkart muzikiniame pasirodyme dainavo Puerto Riko reperis Bad Bunny, o netikėtai prie prisijungė Lady Gaga.
