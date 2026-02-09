Pirmadienio vakarą tūkstančiai akių kryps ne tik į šią porą, bet ir į „Mediolanum Forum“ areną, kurioje rengiamos 2026-ųjų Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo varžybos.
Arena, kuri yra puikiai pažįstama Lietuvai, o ypač Kauno „Žalgirio“ sirgaliams. Būtent čia kauniečiai yra iškovoję ne vieną saldžią pergalę.
Maža to, 2024-ųjų spalį „Žalgirio“ krepšininkai „Mediolanum Forum“ arenoje surengė ir savotišką krepšinio stebuklą – panaikino net 27 taškų deficitą ir Eurolygos mače 85:82 ant menčių paguldė vietos „Olimpia“ krepšininkus.
Vis dėlto nuo praėjusių metų gruodžio šioje arenoje krepšinis buvo pastumtas į šoną – prasidėjo renovacijos darbai, kurie buvo skirti norint tinkamai pasiruošti žiemos olimpinėms žaidynėms.
1990 metais atidaryta ir daugiau nei 12 tūkstančių „Mediolanum Forum“ arena dailiajam čiuožimui nėra svetima – čia buvo surengtas 2018-ųjų pasaulio čempionatas.
Tai papildomų sentimentų kelia ir A.Reed bei S.Ambrulevičiui – lietuvių porai minėtasis čempionatas buvo pirmosios planetos pirmenybės karjeroje.
Jose dailiojo čiuožimo pora užėmė 20-ąją vietą.
„Mums ši arena kelia prisiminimus – šioje arenoje buvo mūsų pirmasis pasaulio čempionatas. Ją rekonstravo, bet viskas atrodo tikrai smagiai.
Olimpinė arena net kvepia naujai, tad visiškai kita atmosfera. Labai smagu ir gražu“, – kalbėjo S.Ambrulevičius.
Tiesa, atnaujinimo darbai klostėsi ne itin sklandžiai, vyko ir vėlavimai. Laimei, viską pavyko pilnai suruošti iki olimpinių žaidynių pradžios.
„Nerimo buvo, bet dabar jau viskas tvarkoje“, – šeštadienį kalbėdama apie areną šyptelėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Pabaigus renovacijos darbus buvo atlikti bandomieji čiuožimai, kuriuose specialistai stebėjo kaip ledas reaguoja į intensyvų slydimą, staigius stabdymus ir daugkartinius šuolių nusileidimus.
Iš pradžių ledo kokybė buvo įvertinta kaip „per daug greita“, tad teko šiek tiek „sukietinti“ ledą, kad jame būtų daugiau stabilumo atliekant šuolius.
Arenos bei ledo kokybe sportininkai kol kas daug nusiskundimų neturėjo – ne išimtimi tapo ir A.Reed bei S.Ambrulevičius.
Po iškloto ledo ir olimpinėms žaidynėms atliktos renovacijos arenos talpa buvo sumažinta iki 9 700 vietų. Pirmadienį arenoje tarp tūkstančių sirgalių Lietuvos sportininkus turėtų palaikyti iš šalies premjere Inga Ruginienė.
A.Reed ir S.Ambrulevičius ritminės programos šokį atliks pirmadienį vakare. Varžybos startuos 20 val. 20 min. Lietuvos laiku.
