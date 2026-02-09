Dvi siautėjančios jėgos „UTMA 17“ ringe: M. Perednis gins titulą prieš R. Krilavičių

Tai bus antroji titulo gynybos kova „UTMA 17“ turnyre per vieną vakarą. Priminsime, kad pagrindinėje vakaro kovoje Nikola Cvetkovičius gins UTMA 75 kg kikbokso čempiono diržą prieš Naurį Lukošiūną. Taigi, žiūrovų Kaune laukia net dvi penkių raundų kikbokso kovos.
„Titulinė kova įvyks tikrai greitai, Perednis gins titulą. Mes turime tikslą, kad ši kategorija nestovėtų vietoje, nes šioje svorio kategorijoje yra daug kovotojų, kurie gali drąsiai susitikti tarpusavyje. 77 kg svorio kategorija, mano nuomone, su lietuviais ir pajėgiais užsieniečiais, yra viena iš labiausiai užimtų svorio kategorijų UTMA. Organizacija dėl to gali sukurti daugiau istorijų, daugiau geriausių kovų. Ši titulinė kova yra apie tai, jog organizacija yra augimo fazėje, norime, kad titulai jau kurtų savo istorijas, kad atsirastų aiškios svorio kategorijos, reitingai, link to kryptingai ir dirbame“, – kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Kelias iki titulo
M. Perednis UTMA organizacijoje didžiąją karjeros dalį praleido kaudamasis lengvesnėse svorio kategorijose, buvo iškovojęs 4 pergales ir patyręs 2 pralaimėjimus.
Galiausiai „Titano“ klubo kovotojas nusprendė pasukti kitu keliu ir 77 kg svorio kategorijos kovoje dėl čempiono diržo susikovė su Dovydu Rimkumi UTMA 15 turnyre, praėjusių metų pabaigoje. Po sudėtingos kovos, tačiau du kartus varžovą į nokdauną siuntęs, M. Perednis pasiekė pergalę ir tapo pirmuoju UTMA 77 kg kikbokso čempionu.
„Tampant čempionu tą ir įsivaizdavau – daugiau dėmesio. Lūkesčius tikriausiai ir pateisino, bet daugiausiai pasijautė padidėjęs dėmesys“, – apie naują čempiono patirtį kalbėjo M. Perednis.
Prieš UTMA 17 turnyrą organizacijos P4P reitinge M. Perednis rikiuojasi 7-oje vietoje.
Tuo tarpu R. Krilavičius dažniausiai ir pasirodydavo UTMA 77 kg svorio kategorijos kovose. Nuo MMA kovos UTMA organizacijoje startavęs R. Krilavičius sugrįžo į kikbokso kovas – įveikė D. Rimkų, nusileido Dominykui Dirksčiui, o dar šiais metais „Sparta“ klubo auklėtinis Vilniuje vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Oskarą Buinicką.
Turėdamas 3 pergales ir vieną pralaimėjimą UTMA organizacijoje R. Krilavičius gavo savo didžiausią šansą ir vasario 21 d. mėgins atimti čempiono titulą iš M. Perednio.
„Šita kova man asmeniškai yra svarbi – savo asmenybei noriu įrodyti, kad esu maksimaliai universalus kovotojas ir esu vertas tokių kovų. Viską dėlioju taip, kad kovos dieną būčiau toks, kokį mane yra įpratusi matyti komanda salėje: atsipalaidavęs, susikaupęs ir maksimaliai aštrus“, – teigė R. Krilavičius.
Dviejų siautėjančių kovotojų susitikimas
Tie, kas yra matę M. Perednio ir R. Krilavičiaus kovas UTMA organizacijoje žino, jog šie du kovotojai mėgsta agresyvią, aštrią kovą, nevengia net ir pavojingų apsikeitimų smūgiais ir spyriais, o taip pat visada pasileidžia į puolimą net ir nestandartiniais būdais, taip keldami sau palankų chaosą ringe.
„Mūsų su Mantvydu stiliai yra panašūs, man jis patinka, kaip veda save. Manau, jis kaip čempionas rodo gerą pavyzdį kitiems. Labai pasiilgau sportinių kovų ir džiaugiuosi, kad ši kova bus tokia“, – teigė R. Krilavičius.
„Ginti titulą yra sunkiau, nes jo siekia visi geriausi kovotojai. Tikrai pajėgūs, kurie nori jį atimti, apginti yra sunkiau nei iškovoti titulą. Žmonės užkelia ir atsakomybę, primena, kad esi čempionas, bet asmeniškai nejaučiu didesnės atsakomybės. Tik noriu, kad titulas liktų Kaune, manau, kad taip ir bus“, – kalbėjo M. Perednis.
Beje, jau dabar yra panašu, kad šie kovotojai pernelyg nesivels į diskusijas prieš kovą, tačiau ringe nenumaldomai artėja arši ir chaotiška dvikova – tokiu būdu galėsime pamatyti didelį kontrastą.
„Manau, kad per konferenciją būsime ramesni, tačiau kovos metu viskas bus nenuspėjama ir aštru. Atidirbsime ringe su kaupu“, – kalbėjo R. Krilavičius.
„Raimondas yra geras kovotojas, turi daug patirties, rodo gerus rezultatus UTMA organizacijoje – jis yra vertas kovoti dėl diržo. Sunku pasakyti, kokia mūsų kova nusimato. Bet esame panašaus stiliaus kovotojai, tikriausiai ateis momentas, kai keisimės smūgiais ir žiūrėsime – kuris kurį. Bet tikiuosi, kad tuo momentu aš laimėsiu“, – prognozavo M. Perednis.
Kovotojams antrino ir agresyvią dvikovą tikisi pamatyti ir V. Gecas.
„Jie abu yra labai sprogstantys, haotiški, agresyvūs. Tą matėme ir pastarojoje Raimondo kovoje, matėsi daug agresijos, chaoso. Tai bus dviejų, neturinčių ką prarasti, ringo agresorių dvikova“, – teigė V. Gecas.