Iškilmingoje Kauno sporto apdovanojimų ceremonijoje pagerbti geriausi miesto atletai

Čempionų scena
„Prezidento Valdo Adamkaus maniežas – tarsi nauja arena. Džiaugiamės ir didžiuojamės kartu su jumis tuo, kaip Kaunas atrodo šiandien, kaip kuriame sporto kultūrą ir ją perduodame savo vaikams, profesionalams. Mes nesustosime – būsimi sporto objektai statomi tik dėl jūsų, o mūsų įsipareigojimas – tęsti sąlygų gerinimą. Jūs esate pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Laureatus devyniose kategorijose išrinko miestiečiai kartu su specialiai sudaryta komisija.
Metų vyrų komandos nominacijoje triumfavo futbolo klubas „Kauno Žalgiris“. Praeitas sezonas jam buvo istorinis – po 18 metų pertraukos klubas sugrąžino miestui Lietuvos futbolo A lygos čempionų titulą.
„Džiugu, kad futbolas sulaukia vis daugiau dėmesio. Turime geriausias Lietuvoje sąlygas sportuoti. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau patikinčių futbolu ir sugrįžtančių į stadioną. Tikiuosi, kad ateityje džiuginsime naujomis pergalėmis. Prisiminkime, kad Kaune nėra žodžio aš – esame mes: tiek „Žalgiris“, tiek Kaunas, tiek ir kauniečiai. Kartu mes esame jėga“, – sakė futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Iškalbingi rezultatai
Metų sporto renginio titulas atiteko pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatui. Vasaros pabaigoje „Žalgirio“ arenoje vykęs renginys, žymėjęs naują etapą Lietuvos sporto istorijoje. Tai buvo pirmasis suaugusiųjų olimpinės sporto šakos pasaulio čempionatas Lietuvoje. Varžybose savo jėgas išbandė 166 sportininkai iš 32 šalių, tarp jų – 13 Lietuvos atstovų.
Plaukikas Tajus Juška dar kartą tapo Metų jaunojo sportininko laureatu. 16-metis jaunuolis pasaulio jaunimo čempionate tapo 100 m peteliške rungties nugalėtoju ir iškovojo bronzą 100 m laisvuoju stiliumi. Europos jaunimo čempionate jis taip pat tapo nugalėtoju ir prizininku, o pasaulio čempionate (Singapūre) kartu su Lietuvos vyrų rinktine pateko į 4 po 100 m estafetės finalą.
Metų jaunąja sportininke išrinkta dailiojo čiuožimo šokėja Meda Variakojytė. Atlikusi aukšto meistriškumo pasirodymus pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate, ledo šokėja pateko tarp 24 geriausių sportininkių ir iškovojo kelialapį į šių metų žiemos olimpines žaidynes Italijoje.
Lengvaatletė Oksana Dobrovolskaja, F11 klasės disko metimo rungtyje pasaulio žmonių su negalia čempionate nusviedusi diską 37 m ir 24 cm laimėjo bronzos medalį. Šiais metais ji pripažinta Metų sportininke su negalia.
Metų sportininko apdovanojimas skirtas Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionato vicečempionui Titui Puronui. Penkiakovininkas įspūdingai pasirodęs pasaulio taurės finale (Egipte) užėmė 15 vietą, pasaulio čempionate (Kaune) – 11 vietą, o Europos čempionate (Ispanijoje) – 13-ąją.
Lengvaatletė Rugilė Miklyčiūtė pripažinta geriausia metų sportininke. Praeitais metais ji perrašė Lietuvos lengvosios atletikos istoriją, pagerindama jai pačiai priklausiusį šuolio su kartimi Lietuvos rekordą – 4,30 m. Įsimintinas sezonas pratęstas Norvegijoje – atletė šį rekordą pakėlė iki 4,35 m. Šiuo metu jos sąskaitoje – 11 Lietuvos moterų šuolio su kartimi rekordų.
Metų moterų komandos titulą pelnė gimnastikos klubo „Fortūna“ merginų komanda, tapusi šalies čempionė Lietuvos meninės gimnastikos suaugusių grupinių pratimų čempionate.
Metų trenerio apdovanojimą šiais metais iškovojo vienas perspektyviausių Lietuvos futbolo strategų FK „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas, atvedęs komandą į istorinį Lietuvos futbolo A lygos čempionų titulą.
Padėka legendoms
Vakaro puošmena tapo apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus sportui – pagerbta viena garsiausių pramoginių šokių šalies čempionų pora Jūratė Elena ir Česlovas Norvaišos. Sportinių šokių Lietuvoje pradininkams, ilgamečiams treneriams ir Kauno miesto garbės piliečiams susirinkusieji plojo atsistoję.
3 tūkst. eurų sporto premijos skirtos T. Puronui, R. Miklyčiūtei, T. Juškai, M. Variakojytei, E. Černiauskui, O. Dobrovolskajai bei Jūratei Elenai ir Česlovui Norvaišoms. Šventinį vakarą lengvosios atletikos manieže sportininkams už pasiekimus išdalintos mero padėkos.
