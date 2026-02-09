Įspūdingą pasirodymą surengusi M. Gremaud apgynė olimpinės čempionės vardą

Finale dėl čempionės vardo aktyviai kovojo M. Gremaud ir Kinijos sportininkė Ailing Eileen Gu. Būtent šios sportininkės užėmė pirmąsias dvi vietas ir 2022 metų olimpiadoje.
Visgi, kaip ir 2022 m., taip ir šįkart sėkmingiau pasirodė M. Gremaud. Antruoju bandymu šveicarė fiksavo įspūdingus triukus ir surinko net 86.96 taško (83.60, 86.96, 15.46).
Tuo tarpu kinė nuostabiai pradėjo finalą, surinkdama 86.58 taško, tačiau kituose bandymuose A. E. Gu krito ant sniego ir nesugebėjo pagerinti savo rezultato.
Trečiąją vietą užėmė kanadietė Megan Oldham, kuri geriausiuoju, trečiuoju bandymu surinko 76.46 taško (69.76, 38.70, 76.46).
Ketvirtoje vietoje likusiai britei Kirsty Muir iki medalio trūko vos 0.41 taško (37.15, 63.01, 76.05).
Šveicarijai tai buvo antrasis aukso medalis šiose žaidynėse.