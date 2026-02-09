Lietuvoje vykęs čempionatas sulaukė pasaulinio pripažinimo

Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės federacija (UIPM) čempionatą kasmetiniuose apdovanojimuose paskelbė „Geriausiu 2025 m. renginiu“ (angl. „Best Overall Event 2025“).
Praėjusių metų rugpjūčio 26–30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusios varžybos – pirmasis šalies istorijoje olimpinių sporto šakų suaugusiųjų čempionatas. Renginys pasiekė ir absoliutų šios sporto šakos čempionatų lankomumo rekordą – finalus stebėjo daugiau nei 4 tūkst. žiūrovų, tarp jų – Monako princas Albertas II, Tarptautinio olimpinio komiteto nariai ir UIPM prezidentas Robas Stullas.
Kaune 200 sportininkų iš daugiau nei 30 valstybių pirmą kartą pasaulio suaugusiųjų čempionate varžėsi pagal 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių formatą – su kliūčių ruožu ir tiesioginės eliminacijos fechtavimu.
„Pasaulio čempionatas Kaune tapo reikšmingu lūžio tašku. Pirmą kartą uždaros arenos erdvėje pristatytas visas naujasis varžybų formatas leido Kaunui atskleisti šiuolaikinę penkiakovę kaip tikrą pramoginį sporto produktą. Gausiai susirinkę žiūrovai, aukšto tempo varžybos ir teigiami sportininkų, žiūrovų bei partnerių atsiliepimai parodė, kas įmanoma, kai susijungia inovacijos, pateikimas ir sportinis meistriškumas.
Tai taip pat buvo svarbus žingsnis siekiant mūsų ambicijos kurti sporto žvaigždes ir pakviesti platesnę visuomenę iš tiesų mėgautis reginiu“, – čempionatą įvertino R. Stullas.
Dar prieš tampant geriausiu 2025 m. UIPM renginiu Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas įvertinimo sulaukė ir Lietuvoje. Metų renginiu jis paskelbtas Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir Kauno miesto apdovanojimuose.
„Tai – labai reikšmingas renginys ir jis įsirašė į Lietuvos sporto istoriją. Dėkoju nuostabiai komandai, kuri tapo lyg šeima. Visą renginį perkėlėme į uždarą areną, finalus stebėjo rekordinis žiūrovų skaičius, o palaikymas Lietuvos atstovams Elzei Adomaitytei ir Titui Puronui buvo fantastiškas.
Daugelis sakė, kad tai – vienas geriausių visų laikų šiuolaikinės penkiakovės čempionatų. Jau trejus metus organizuojame tarptautinio lygio varžybas, pasaulio čempionatas tarsi vainikavo nuostabų komandos darbą. Šis tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės federacijos įvertinimas paskatins dar daugiau aukšto lygio renginių organizuoti mūsų šalyje“, – džiaugiasi Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės prezidentas Aistis Baronas.
2025 m. vasarą Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija Kaune ir Druskininkuose surengė net 5 įvairių amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatus. Vieno jų – pirmojo Para tetratlono pasaulio čempionato – koordinatorei Rugilei Barauskaitei UIPM apdovanojimuose skirtas „Kilnaus sportinio elgesio” prizas (angl. „Fair Play Award“) už lemiamą vaidmenį organizuojant renginį. 2026 m. liepos 23–29 d. Kaune vyks pasaulio jaunių (iki 17 metų) ir jaunimo (iki 22 metų) čempionatai.