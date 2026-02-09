LRF taurę po trejų metų pertraukos susigrąžino Vilniaus „Šviesos“ rankininkai

Jame dėl prestižinio trofėjaus kovojo daugkartinė finalų dalyvė Vilniaus „Šviesa“ ir pirmą kartą klubo istorijoje į finalą patekusi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda.
Finale, kuriam teisėjavo sausį vykusiame Europos čempionate švilpę Tomas Barysas ir Povilas Petrušis, „Šviesos“ rankininkai iškovojo užtikrintą pergalę 38:32 (20:14).
LRF taurę „Šviesa“ laimėjo jau penktą kartą istorijoje. Iki tol Vilniaus ekipa taurę į viršų kėlė 2012, 2013, 2020 ir 2023 metais.
Finale „Šviesa“ iniciatyvą turėjo savo rankose nuo pat susitikimo pradžios ir per pirmą kėlinį susikrovė 6 įvarčių pranašumą. Antro kėlinio pradžioje „Pieno žvaigždžių“ komandai pora kartų pavyko priartėti ir sumažinti atsilikimą iki trijų įvarčių. Tačiau į tai „Šviesa“ atsakė galingu spurtu ir atitrūko 28:21. Įtikinamą persvarą vilniečiai išlaikė iki pat finalinės sirenos.
„Turime daugiau patyrusių žaidėjų negu varžovai ir tokių finalų esam nemažai žaidę. Pasvalio komanda pernai žaidė Lietuvos čempionato finale, bet taurių nėra iškovoję. Tokiuose finaluose viską lemia ne taktikos, o emocija ir vienas kito palaikymas. Tą mes šiandien turėjome superinį. Nesipykom, vienas kitą palaikėm ir nuo pat pradžių bandėm įrodyti, kad varžovai šiandien neturi šansų, – sakė naudingiausiu finalo ketverto rankininku išrinktas „Šviesos“ įžaidėjas Skirmantas Plėta. – Mums prieš kiekvieną sezoną keliami maksimalūs tikslai Lietuvoje – tiek čempionais tapti, tiek taurę laimėti. Bet žinome, kad yra net kelios pajėgios komandos ir ypač taurės turnyre, kur vienos rungtynės viską lemia, tai gali bet kas prieš bet ką laimėti“.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė geriausiu finalo rungtynių rankininku išrinktas Mykolas Lapiniauskas, pelnęs 10 įvarčių. Matas Aukštikalnis įmetė 6 įvarčius, Šarūnas Ugianskis ir Ernestas Stvolas – po 5, Skirmantas Plėta ir Tadas Rasakevičius – po 4, Rapolas Valadka ir ukrainietis Vladislavas Koržukas – po 2.
„Man ši pergalė yra ypatinga, nes ji iškovota su nauju klubu ir ypatinga tuo, kad šis kolektyvas jau buvo ištroškęs pergalių, ištroškęs trofėjų. Šiandien jautėsi širdelėje, kad varžovas galėjo būti bet koks, bet vyrai labai labai norėjo laimėti, – sakė trečią kartą trenerio karjeroje, bet pirmą kartą su „Šviesos“ komanda LRF taurę iškovojęs Gintaras Cibulskis. – Ką planavom, ką tarėmės, tą ir darėm. Super sužaistos rungtynės. Gal nebuvo pačios gražiausios, bet širdyje labai malonu ir gera. Pergalė nebuvo lengva. Varžovas yra stiprus, šalies vicečempionas. Jie visą laiką kvėpavo mums į nugarą. Antras kėlinys baigėsi lygiosiomis. Pirmame kėlinyje atsiplėšėme, o antrą – apylygiai kovojome“.
„Pieno žvaigždžių“ komandai Modestas Štarolis pelnė 8 įvarčius, Titas Janušonis – 6, Domantas Pukas ir ukrainietis Igoris Odinokovas – po 4, Vismantas Moderis ir ukrainietis Denisas Usinovas – 3.
LRF taurės moterų turnyre triumfavo Panevėžio „HC Kova“. Finale panevėžietės 33:27 įveikė Vilniaus „Eglę“ ir šalies taurę laimėjo pirmą kartą istorijoje.
LRF Mažosios taurės laimėtojais tapo Šalčininkų r. „Sokol“ rankininkai. Finale „Sokol“ 30:18 pranoko HC „Molėtai“ ekipą.