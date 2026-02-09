Po baisaus smūgio – paguoda L. Vonn: sulauks visai įspūdingos išmokos

Skelbiama, kad 41-erių sportininkė pinigų sulauks, nors ir šeštadienį per greitojo nusileidimo rungtį iš trasos buvo išgabenta sraigtasparniu.
L. Vonn šeštadienį jau pirmajame nusileidime pakilo į orą, trenkėsi į trasą žyminčius vartus, o tada rėžėsi į žemę, apsiversdama net keletą kartų.
Tuo metu prie trasos buvo sirgaliai nuščiuvo – girdėjosi tik pačios sportininkės skausmo šūksniai.
Netrukus prie L. Vonn pribėgo medikai, atskrido sraigtasparnis ir ji buvo išgabenta specialioje kapsulėje.
Vėliau paaiškėjo, kad jai ligoninėje buvo atlikta ortopedinė operacija.
L. Vonn Milano-Kortinos žaidynėse startavo praėjus beveik porai savaičių po sunkios traumos – jai buvo trūkę kryžminiai kelio raiščiai.
Prieš žaidynes „The Wall Street Journal“ skelbė, kad finansininkas Rossas Stevensas kiekvienam JAV olimpiečiui ir paralimpiečiui duos 200 tūkstančių JAV dolerių.
Jis tada pabrėžė, kad sumą skirs „nepaisant rezultatų.“
Teigiama, kad pusė pinigų bus skirta „praėjus 20 metų po pirmojo dalyvavimo olimpinėse žaidynėse arba sulaukus 45 metų, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau“.
Tuo tarpu likę 100 tūkst. JAV dolerių bus skirti kaip „garantuota išmoka“ sportininkų šeimoms po jų mirties.
Manoma, kad R. Stevensas iš viso sportininkams duos 100 milijonų JAV dolerių.
Parengta pagal „Sport Bible“ informaciją.
Lindsey Vonnkalnų slidinėjimasgreitasis nusileidimas
