Ričardas Berankis jungiasi prie Vilniaus teniso akademijos

„Pradedu bendradarbiavimą su didžiausia teniso akademija Lietuvoje, dirbsiu su perspektyviausiais jos auklėtiniais, taip pat – pačiais jauniausiais tenisininkais bei akademijos treneriais. Prisipažinsiu, man tai yra naujas ir labai įdomus iššūkis“, – sako R. Berankis.
„Lietuvoje nėra žmogaus, kuris būtų sukaupęs didesnę profesionalaus teniso patirtį. Jis ne tik pats žaidė didžiojo kirčio ar ATP Masters serijos turnyruose, tačiau kasdien treniruotėse susitikdavo su geriausiais pasaulio tenisininkais ir jų treneriais. Esu tikras, kad Ričardo žinios, įžvalgos, patirtis bus neįkainojami mūsų tenisininkams ir jų treneriams. Tikiuosi, kad Ričardas bus ne tik puikus VTA treneris, bet ir mentorius, akademijos ambasadorius“, – teigia VTA vadovaujantis Ramūnas Grušas.
Dirbs su sportininkais ir su treneriais
Pasak R. Grušo, R. Berankis treniruos ir patars ne tik geriausiems akademijos auklėtiniams, tačiau ir darbuosis su treneriais bei prisidės prie naujų tarptautinių akademijos projektų vystymo.
„Taip, Ričardas kortuose darbuosis su perspektyviausiais akademijos tenisininkais. Kartu norime, kad jis burtų mūsų trenerius, patartų jiems, pavyzdžiui, treniruočių proceso, metodų, turnyrų planavimo klausimais“.
Pats R. Berankis sako, kad trenerio darbas su profesionaliu tenisininku ir perspektyviu jaunimu labai skiriasi.
„Profesionalų treniruočių procesai sudėlioti santykinai trumpais intervalais. Geras mėnesis pasiruošti naujam sezonui, dvi ar trys savaitės – svarbiam turnyrui. Kai kalbame apie vaikus, reikia suprasti, jog susiduriame su labai ilgu procesu, turinčiu daug sudėtinių dalių. Kada ugdyti fizines savybes, kada daugiausiai dėmesio skirti techniniam pasirengimui, kada važiuoti į turnyrus, vykti ten su treneriu ar su tėvais? Labai daug klausimu ir kiekvienas iš jų labai svarbus. Kaip treneris turiu suvokti, kad esu atsakingas ne už save ar savo rezultatus, o auklėtinio, vaiko ateitį“, – pasakoja R. Berankis.
Jungsis prie tarptautinių projektų
„Kalbėdami su Ričardu apie jo darbus ir atsakomybes išskyrėme dar vieną labai įdomią bei svarbia sritį. Norime, kad „SEB arena“ ir VTA ilgainiui taptų teniso elitui priklausančių tenisininkų treniruočių baze. Turime puikią infrastruktūrą, kuriai pagyrų negaili Daviso ar Billie Jean King taurės varžybose Vilniuje dalyvaujantys sportininkai. Todėl aktyviau kviesime juos čia, pavyzdžiui, pasirengimo sezonui metu. Tokiu atveju ir mūsų auklėtiniams, jų treneriams atsirastų galimybės treniruotis kartu su geriausiais tenisininkais“, – pasakoja R. Grušas.
35 metų amžiaus Ričardas Berankis – buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė, JAV atvirųjų pirmenybių jaunių turnyro čempionas. Per karjerą jis yra laimėjęs ATP dvejetų turnyrą Hiustone, du kartu žaidė ATP vienetų turnyrų finaluose. Aukščiausia R. Berankio vieta ATP reitinge – 50-a. Lietuvos rinktinės sudėtyje Daviso taurės varžybose jis žaidė 62 kartus.
Sostinės „SEB arenoje“ įsikūrusi VTA yra didžiausia teniso mokykla Lietuvoje. Teniso paslaptis joje šiuo metu stengiasi perprasti beveik 700 jaunųjų sportininkų. Akademijoje darbuojasi 35 teniso ir fizinio rengimo treneriai.