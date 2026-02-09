S. Ambrulevičius ir A. Reed pradeda kovą dėl medalių: startuoja ritminė programa

Lietuvių pora startuos ritminės programos varžybose, kuriose susigrums 23 poros, iš kurių 20 geriausių porų pateks į antrąjį etapą – laisvąją programą.
„Ritminio šokio metu yra privalomoji tema, nepaisant to, jiems patinka ta stilistika ar ne, o laisvosios programos metu jie jau gali pasirinkti kokią nori muziką. Tačiau vis tiek yra rėmai, kokie turi būti elementai, kiek jų turi būti.
Iš žiūrovo pusės pagrindinis skirtumas, kad trumpoji programa tikrai yra trumpesnė ir ją bežiūrint laikas greitai praskrieja, o laisvojoje programoje jaučiasi elementų masė ir kartais mažiau yra skiriama laiko pačiam šokiui“, – apie skirtumus tarp šių dviejų pasirodymų papasakojo sporto šakos ekspertė“, – Lrytas pasakojo buvusi čiuožėja Guostė Damulevičiūtė-Gražulienė
Nugalėtojus lems teisėjų balsai – bus skiriami balai už techninę bei meninę programų dalis.
Varžybų startas – 20:20 val. Lietuvos laiku, o septintą reitingą turintys lietuviai pasirodys 17-i. Planuojama, kad ant ledo žengti mūsiškių pora turėtų apie 23:01 val.
Ritminę šokių ant ledo programą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Saulius AmbrulevičiusAllison Reedledo šokiai
