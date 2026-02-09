SportasKitos naujienos

Siaubingą kritimą patyrusi L. Vonn pirmą kartą prabilo: parašė kelių žodžių žinutę

2026 m. vasario 9 d. 19:19
Lrytas.lt
Slidinėjimo legendos Lindsey Vonn kelionė 2026 m. Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse baigėsi siaubingai – amerikietė patyrė kraupų kritimą ir buvo išgabenta sraigtasparniu. Praėjus dienai po šiurpaus įvykio 41-erių atletė išplatino ir pirmąją žinutę.
Daugiau nuotraukų (10)
L. Vonn jau pirmoje trasos dalyje užsikabino už šoninių vartų ir ant sniego krito pradžioje galva, o po to visu kūnu. Žiūrovai nuščiuvo. Nukritusi sportininkė nejudėjo, o prie jos pričiuožę medikai pradėjo suteikinėti pagalbą. Galiausiai ji buvo įdėta į specialią kapsulę ir išskraidinta į ligoninę.
Nepaisant to, L. Vonn net ir gulėdama ir laukdama atskrendančių medikų atkreipė dėmesį į kolegą slidininką Breezy Johnsoną. „Pasakyk Breeziui: „sveikinu, gerai varai“, – pasak jos trenerio Akselio Svindalio, tarė L. Vonn.
Pirmadienį pati L. Vonn prabilo ir socialiniame tinkle X, atsakydama į britų žurnalisto Dano Walkerio įrašą.
D. Walkeris rašė, kad L. Vonn simbolizavo olimpinę dvasią, rungtyniaudama nepaisant neseniai patirtos kryžminių kelio raiščių traumos.
„Ačiū tau, Danai“, – trumpai parašė L. Vonn.
Amerikietei, kuriai incidento metu lūžo koja, pirmadienį buvo atliktos dvi operacijos.
Lindsey Vonnslidinėjimas2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.