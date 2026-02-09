Siaubingą kritimą patyrusi L. Vonn pirmą kartą prabilo: parašė kelių žodžių žinutę

L. Vonn jau pirmoje trasos dalyje užsikabino už šoninių vartų ir ant sniego krito pradžioje galva, o po to visu kūnu. Žiūrovai nuščiuvo. Nukritusi sportininkė nejudėjo, o prie jos pričiuožę medikai pradėjo suteikinėti pagalbą. Galiausiai ji buvo įdėta į specialią kapsulę ir išskraidinta į ligoninę.
Nepaisant to, L. Vonn net ir gulėdama ir laukdama atskrendančių medikų atkreipė dėmesį į kolegą slidininką Breezy Johnsoną. „Pasakyk Breeziui: „sveikinu, gerai varai“, – pasak jos trenerio Akselio Svindalio, tarė L. Vonn.
Pirmadienį pati L. Vonn prabilo ir socialiniame tinkle X, atsakydama į britų žurnalisto Dano Walkerio įrašą.
D. Walkeris rašė, kad L. Vonn simbolizavo olimpinę dvasią, rungtyniaudama nepaisant neseniai patirtos kryžminių kelio raiščių traumos.
„Ačiū tau, Danai“, – trumpai parašė L. Vonn.
Amerikietei, kuriai incidento metu lūžo koja, pirmadienį buvo atliktos dvi operacijos.