Socialinių tinklų žvaigždė ir vėl dominuoja – auksas ir olimpinis rekordas

Socialiniuose tinkluose milijonus sekėjų turinti 27-erių sportininkė pirmadienio vakarą nugalėjo 1000 metrų sprinto rungtyje ir pasiekė naują olimpinį rekordą – 1:12.31 min.
Olandė Femkė Kok, kuri čiuoždama ankstesnėje poroje taip pat buvo pagerinusi olimpinį rekordą, liko antra, o 2022-ųjų olimpinė čempionė japonė Miho Takagi iškovojo bronzą.
Iš pradžių J. Leerdam, kurios sužadėtinis – žymi socialinių medijų asmenybė Jake'as Paulas, stebėjęs savo gyvenimo partnerės triumfą gyvai, atsiliko nuo F. Kok, tačiau vidurinėje trasos dalyje pademonstravo savo greitį bei įgūdžius ir išsiveržė į priekį. Pagavusį pagreitį J. Leerdam sėkmingai finišavo ir tautietę bendroje įskaitoje aplenkė 0,28 sekundės.
J. Leerdam – daugkartinė 1000 metrų distancijos pasaulio čempionė. 2022-ųjų Pekino žaidynėse ji šioje distancijoje iškovojo sidabrą.