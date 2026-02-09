SportasKitos naujienos

Socialinių tinklų žvaigždė ir vėl dominuoja – auksas ir olimpinis rekordas

2026 m. vasario 9 d. 19:57
Lrytas.lt
Greitojo čiuožimo superžvaigždė olandė Jutta Leerdam dar kartą parodė savo klasę.
Socialiniuose tinkluose milijonus sekėjų turinti 27-erių sportininkė pirmadienio vakarą nugalėjo 1000 metrų sprinto rungtyje ir pasiekė naują olimpinį rekordą – 1:12.31 min.
Olandė Femkė Kok, kuri čiuoždama ankstesnėje poroje taip pat buvo pagerinusi olimpinį rekordą, liko antra, o 2022-ųjų olimpinė čempionė japonė Miho Takagi iškovojo bronzą.
Iš pradžių J. Leerdam, kurios sužadėtinis – žymi socialinių medijų asmenybė Jake'as Paulas, stebėjęs savo gyvenimo partnerės triumfą gyvai, atsiliko nuo F. Kok, tačiau vidurinėje trasos dalyje pademonstravo savo greitį bei įgūdžius ir išsiveržė į priekį. Pagavusį pagreitį J. Leerdam sėkmingai finišavo ir tautietę bendroje įskaitoje aplenkė 0,28 sekundės.
J. Leerdam – daugkartinė 1000 metrų distancijos pasaulio čempionė. 2022-ųjų Pekino žaidynėse ji šioje distancijoje iškovojo sidabrą.
