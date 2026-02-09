Vėlyvą pirmadienio vakarą Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius ant Milano „Unipol Forum“ arenos ledo iščiuožė ne tik kaip sportininkai – jie iščiuožė kaip svajonės nešėjai. Jų judesiai kalbėjo apie kantrybę, jų žvilgsniai – apie pasitikėjimą, o kiekvienas slystelėjimas ledu buvo lyg sakinys istorijoje, kuri pagaliau nugulė ant didžiausios pasaulio scenos.
Lietuvos poros ritminės programos šokyje buvo jaučiama ne įtampa, o ramybė, kuri ateina tada, kai žinai – tu jau čia. Kai nebereikia nieko įrodyti, tik būti. Būti kartu, būti savimi, būti šio momento dalimi.
Tai buvo ne tik debiutas olimpinėje arenoje. Tai buvo pažadas sau, išpildytas iki paskutinio akordo. Šokis, kuriame tilpo ne tik technika, bet ir ilgesys, drąsa, trapumas bei begalinis noras eiti iki galo.
Ši akimirka priklauso A.Reed ir S.Ambrulevičiui – tylus, bet amžinas įrodymas, kad svajonės pildosi tiems, kurie nebijo jomis gyventi.
„Buvo kur kas daugiau nei galėjome įsivaizduoti. Atmosfera, toks ledas, kuriame matai olimpinius žiedus, palaikymas, čiuožimas prieš šiuos žmonės suteikė tos energijos, kuris dėka buvo malonu čiuožti.
Atidavėme viską, ką galėjome ant ledo. Nepalikome nieko. Tai buvo tiesiog smagu, euforija“, – po olimpinio debiuto emocijų neslėpė 33-ejų S.Ambrulevičius.
Pirmadienio ritminės programos pasirodymu pora surinko 82,95 balo.
Tai garantavo A.Reed ir S.Ambrulevičiui vietą trečiadienio laisvosios programos pasirodymuose, kuriuose spręsis olimpinių medalių likimas.
Pasibaigus šokiui 31-erių amerikietė žurnalistams parodė kruviną kelį – šokio metu jį šiek tiek užkabino S.Ambrulevičiaus pačiūža.
„Jį (kelį) šiek tiek įbrėžėme, tiesiog nenustoja kraujuoti, nes mano širdis daužosi. Viskas tvarkoje“, – šypsojosi A.Reed.
Pats S.Ambrulevičius tai pastebėjo tik pasibaigus šokiui.
„Nulipus nuo ledo pamačiau. Sakau: „iš kur čia to kraujo?“. Bet esame mes per daug čiuožę, yra ir raišteliai nuplyšę, ir kabliukai „išeina“, iš susipjaustai kažkur, kol adrenalinas yra, tu nieko nejauti“, – juokėsi lietuvis.
Dar prieš olimpinį šokį Milano publika šiltai sutiko dailiojo čiuožimo žvaigždes iš Lietuvos – iš tribūnų aidėjo šalies vardas.
„Buvo kažkas tokio... Turėti tokį palaikymą olimpinėse žaidynėse, matyti vėliavas buvo malonu“, – kalbėjo S.Ambrulevičius.
Primename, kad šių metų sausį vykusiame Europos dailiojo čiuožimo čempionate lietuvių pora buvo užfiksavusi asmeninį karjeros rekordą ritminėje programoje, pelnydami 83,08 balo.
Šį kartą pasirodymas buvo arti šio rezultato.
„Tiesiog yra stabilumas. Šį sezoną stabiliai rinkome apie 80 balų. Olimpinėse žaidynėse turėti netoli 83 balų yra „etalonas“. Labai daug porų to nepadaro, tikrai didžiulis laimėjimas“, – tęsė lietuvis.
Plačia šypsena po olimpinio debiuto spindėjusi A.Reed džiaugėsi, kad jai pavyko nukreipti prieš šokį viduje virusias emocijas tinkamai.
„Viduje buvo viena istorija, o išorėje – kita (juokiasi). Tokiais momentais mes puikiai sujungiame vienas kitą, dalinamės energija, yra jaudulio, bet tu jį stengiesi nukreipti tinkama linkme.
Manau, kad šiandien mums tai pavyko padaryti“, – šyptelėjo Lietuvai atstovaujanti amerikietė.
Bendroje ritminės programos įskaitoje S.Ambrulevičius ir A.Reed pirmadienį užėmė septintąją vietą (į trečiadienio kovas pateko 20 geriausią rezultatą pirmadienį pademonstravusių porų).
Dailiojo čiuožimo laisvosios programos pasirodymai vyks trečiadienį, 20 val. 30 min. Lietuvos laiku.
Allison ReedSaulius Ambrulevičiusdailusis čiuožimas
