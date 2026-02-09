Vilniuje – tarptautinio masto strateginis jūrinio buriavimo susitikimas

Susitikime dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Vokietijos, Estijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Olandijos.
„Mums garbė ir malonumas svečiuose priimti visų šių šalių atstovus. Lygiai kaip ir faktas, jog šiemet Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas vyks pas mus, Klaipėdoje, taip ir šio susirinkimo vieta, manau, demonstruoja, kad esame integrali Šiaurės regiono jūrinio buriavimo dalis, turinti pasitikėjimą ir autoritetą. Džiugu, kad žengiame koja kojon su didelę patirtį turinčiomis jūrinėmis valstybėmis ir galime aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimą bei jūrinio buriavimo plėtrą ir vystymą regione“, – teigė Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras.
Susitikime kasmet svarstomi visam regionui aktualūs jūrinio buriavimo klausimai, sprendžiamos svarbiausios kylančios problemos ir derinama bendra pozicija, kuri leistų vieningai vystyti buriavimo sportą regione bei turėti aiškią vieningą poziciją platesniame tarptautiniame kontekste sprendžiamų klausimų atžvilgiu.
„Greta kitų strategiškai svarbių klausimų, susitikimo metu dėmesio buvo skirta ir rugpjūčio 7–15 d. Klaipėdoje vyksiančiam Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatui. Šalių atstovai pasidžiaugė, kad pasiruošimas čempionatui kol kas sekasi sėkmingai ir sklandžiai bei pažadėjo bendromis pastangomis prisidėti kviečiant aktyviai registruotis dalyvius iš savo šalių“, – dalinosi vienas Europos ORC čempionato organizacinio komiteto narių Vygantas Stankus, kuris taip pat yra Lietuvos atstovas ORC bei šioje Šiaurės šalių jūrinio buriavimo federacijoje.
Susitikimo metu paliesti ir kiti šalims aktualūs klausimai. Aptartas ORC jūrinio buriavimo vystymas regione, svarstyta parengti paprastesnę, galimybę gauti klubinio lygio sertifikatus virtualiu būdu. Taip pat aptarti pasikeitę OSR (Offshore Special Regulations) saugumo reikalavimai 3 kategorijos regatoms.
Šalių atstovai pristatė ir 2027–2028 metais planuojamus ORC čempionatus regiono akvatorijoje. 2027 m. ORC pasaulio čempionatas numatomas Danijoje, dviviečių jachtų ORC Europos čempionatas – Švedijoje, drauge su „Gotland Rund“ regata. 2028 m. siūloma ORC Europos čempiontą rengti taip pat Švedijoje, Marstrande, o dviviečių jachtų pasaulio čempionatą – Suomijoje. Pastarieji du pasiūlymai dar bus teikiami ORC susirinkimui tvirtinimui.
Kitais metais Šiaurės šalių jūrinio buriavimo federacijos koordinacinis susitikimas planuojamas Kopenhagoje, Danijoje.