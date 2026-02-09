Žaidynėse plieskėsi naujas skandalas: Azerbaidžanas dėl armėnų muzikos pateikė skundą

Azerbaidžano nacionalinis olimpinis komitetas (MOK) pateikė oficialų protestą Tarptautiniam olimpiniam komitetui (IOC), o jo turinyje atsidūrė Armėnijos dailiojo čiuožimo žvaigždžių pasirinkta daina.
Pasak azerbaidžaniečių, politinę potekstę turinti daina pažeidžia Olimpinę chartiją.
Armėnai Karina Akopova ir Nikita Rachmaninas savo programą atlieka su daina „Artsach“.
Pasak MOK, šioje dainoje yra separatistinių ir politinių pareiškimų.
„Artsach“ regione išties turi gilią politinę ir istorinę prasmę. Istoriškai tai – 15-osios Armėnijos karalystės provincijos pavadinimas. Moderniaisiais laikais armėnai taip vadina Nagorno-Karabacho regioną.
Būtent šis regionas ir yra dešimtmečius vykstančių teritorinių nesutarimų tarp Armėnijos ir Azerbaidžano ašimi.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo regione kilo du dideli karai ir daugybė susirėmimų, dėl kurių įvyko ir didelis gyventojų perkėlimas.
2023 metais Azerbaidžanas pradėjo greitą karinę operaciją, per kurą teritorijoje atkūrė suverenitetą. Visi regiono armėnų gyventojai per karinę operaciją pabėgo į Armėniją.
„Artsach“ muziją 1999 metais sukūrė garsus armėnų muzikantas Ara Gevorgijanas. Šis instrumentinis kūrinys iškart tapo dažnu sportininkų, norinčių pabrėžti savo šaknis, pasirinkimu.
Nors dauguma šį kūrinį pasirinkusių sportininkų yra armėnų kilmės, jo populiarumas kartais peržengia nacionalines ribas.
„Artsach“ muzika turi ir ilgą istoriją dailiajame čiuožime. 2002 metais Solt Leik Sičio žaidynėse ją naudojo rusas Aleksandras Abtas, 2007 – 2008 metų sezoną ledo šokių pora Vazgenas Azrojanas ir Anastasija Grebenkina.
2006 metų žaidynėse Turime ji aidėjo per Jelenės Gedevanišvili pasirodymą.
2021–2022 metų sezoną ji tapo neatsiejama armėnų kilmės rusų čiuožėjos Adelijos Petrosian pasirodymų dalimi. Per 2016 metų Rio de Žaneiro vasaros žaidynes šią muziką rinkosi rusų gimnastė Seda Tutchalian.
Muziką rinkosi ir pasaulinės klasės kovotojai – armėnų bokso čempionai Vicas Darchinianas ir Suzy Kentikian, taip pat ir tituluoti kikbokso ir MMA atstovai Giorgio Petrosianas ir Gegardas Mousasi.
Kilus skandalui Tarptautinė čiuožimo sąjunga (ISU) paskelbė, kad išnagrinėjo situaciją.
„Situacija buvo peržiūrėta su visomis susijusiomis šalimis. Oficialūs muzikos, kurios bus naudojamos, pavadinimai pateikti ISU svetainėje.
