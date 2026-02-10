SportasKitos naujienos

E. Savickaitė ir I. Dainytė lygumų slidinėjimo sprinto rungtyje neįveikė kvalifikacijos barjero

2026 m. vasario 10 d. 10:15
Lrytas.lt
2026 metų Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse Eglė Savickaitė ir Ieva Dainytė savo pasirodymus lygumų slidinėjimo sprinto rungtyje baigė jau kvalifikacijos etape.
Lietuvės varžėsi 1,5 km lygumų slidinėjimo sprinto klasikiniu stiliumi varžybose Tezero stadione.
Iš viso sprinte dalyvavo 89 moterys. 30 greičiausiųjų pateko į ketvirtfinalį. Vėliau vyks pusfinaliai ir finalai. Dalyviai startuoja kas 15 sekundžių.
Trasą 10 val. 15 min. 15 sek. atidarė Estijos atstovė Marielė Merlii Pulles.
Pirma iš lietuvių į trasą iššliuožė 21-erių Eglė Savickaitė (76 numeris). E. Savickaitė distanciją įveikė per 4:09.61 min. ir užėmė 62-ąją vietą.
20-metė Ieva Dainytė lenktynes pradėjo 85-a ir finišavusi per 4:49.25 min. liko paskutinėje, 89-oje vietoje.
Geriausią rezultatą užfiksavo švedė Linn Svahn, kuri trasą įveikė per 3:36.21 min.
Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi kitos švedės, Jonna Sundling (+1.03 sek.) ir Johanna Hagstroem (+2.64 sek.).
Paskutinį bilietą į ketvirtfinalį iškovojo amerikietė Lauren Jortberg (3:49.23 min.).
„Trasa man labai patinka – ji tikrai sudėtinga, vien pakilimai ir nusileidimai. Oro sąlygos, sakyčiau, geros: nėra šalta, dieną šviečia saulė. Tačiau būtent dėl tokio oro trasa greitai tampa minkšta, posūkiai labai išmalti, todėl reikia daug pastangų išsilaikyti ant slidžių ir nenugriūti. Svarbiausia – atidirbti visą trasą taip, kaip esu pasiruošusi, suplanavusi ir nepadaryti jokių klaidų“, – varžybų išvakarėse LTOK.lt sakė E. Savickaitė.
Eglė SavickaitėIeva Dainytėslidinėjimas

