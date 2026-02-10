Italijos žurnalistai skelbia streiką, kai „RAI Sport“ vadovas per atidarymą kalbėjo nesąmones

„RAI Sport“ vadovas Paolo Petrecca italę Matildą De Angelis palaikė Mariah Carey, o Tarptautinio olimpinio komiteto vadovę Kirsty Coventry – Italijos prezidento dukra. Penktadienį vykusios ceremonijos metu P. Petrecca taip pat neteisingai pavadino Milano „San Siro“ stadioną „olimpiniu stadionu“.
Maža to, per paradą jis pareiškė, kad Ispanijos sportininkai „visada yra labai karšti“, o kalbėdamas apie Kinijos atletus nurodė, jog „natūralu, kad daugelis jų savo rankose laiko telefonus“.
„RAI Sport“ žurnalistų sąjunga pirmadienį pareiškime teigė, kad jie nebepridės savo vardų ir pavardžių prie savo olimpinio turinio ir po olimpiados surengs trijų dienų trukmės streiką.
„Atėjo metas užtikrinti, kad mus išgirstų, nes mes patiriame didžiausią „RAI Sport“ pažeminimą“, – pažymėjo sąjunga ir kartu pridūrė, kad „įmonė turėtų pagaliau pripažinti žalą, kurią padarė „RAI Sport“ direktorius“.
Italijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad P. Petreccai nebus leidžiama komentuoti olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijos.
Nominacijos į aukštas pareigas Italijos visuomeniniame transliuotojuje dažnai laikomos politinėmis, o P. Petrecca praeityje buvo apkaltintas šališkumu Italijos ministrės pirmininkės Giorgia‘os Meloni atžvilgiu.
„Olimpiada yra metas, kai visuomeniniam transliavimui tenka didžiausia atsakomybė. Vietoj to RAI parodė savo blogiausią versiją: tą, kurią mes visi puikiai pažįstame – „TeleMeloni“, – pareiškime tvirtino opozicinė Demokratų partija.