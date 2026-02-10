Latvijoje – olimpinė euforija: rogutininkė E. Bota nusiskynė sidabrą

25-erių E. Bota turėjo apdovanojimų pasaulio ir Europos čempionatuose, tačiau niekas nesitikėjo, kad latvė taip galingai pasirodys Milane.
Latvija pastarąjį kartą sidabro medalį buvo laimėjusi bobslėjaus kovose 2014 metų Sočio olimpiadoje. Po to 2018-siais Pjongčange ir 2022 metais Pekine iškovojo po vieną bronzą.
Latvė po trečiojo savo nusileidimo pakilo į antrą vietą ir padarė viską, kad joje išliktų.
25 metų iš Siguldos kilusi E. Bota 4 kartus trasą įveikė per 3 min. 31.543 sek. ir akimirka aplenkė amerikietę Ashley Farquharson (3:31.582).
Dėl aukso nebuvo tokios dramos – vokietė Julia Taubitz vienvaldžiai dominavo, parodė rezultatą 3 min. 30.625 sek ir 0,918 sek. palenkė latvę.
Daugkartinė pasaulio ir Europos čempionė vokietė olimpiadoje pirmą kartą laimėjo medalį.