Latvijoje – olimpinė euforija: rogutininkė E. Bota nusiskynė sidabrą

2026 m. vasario 10 d. 21:35
Latvijai teko laukti keturias dienas, tačiau tai įvyko – šalis iškovojo medalį Milano ir Kortinos olimpinėse žaidynėse. Antradienį moterų rogučių sporto varžybose sidabrą iškovojo Elina Bota.
25-erių E. Bota turėjo apdovanojimų pasaulio ir Europos čempionatuose, tačiau niekas nesitikėjo, kad latvė taip galingai pasirodys Milane.
Latvija pastarąjį kartą sidabro medalį buvo laimėjusi bobslėjaus kovose 2014 metų Sočio olimpiadoje. Po to 2018-siais Pjongčange ir 2022 metais Pekine iškovojo po vieną bronzą.
Latvė po trečiojo savo nusileidimo pakilo į antrą vietą ir padarė viską, kad joje išliktų.
25 metų iš Siguldos kilusi E. Bota 4 kartus trasą įveikė per 3 min. 31.543 sek. ir akimirka aplenkė amerikietę Ashley Farquharson (3:31.582).
Dėl aukso nebuvo tokios dramos – vokietė Julia Taubitz vienvaldžiai dominavo, parodė rezultatą 3 min. 30.625 sek ir 0,918 sek. palenkė latvę.
Daugkartinė pasaulio ir Europos čempionė vokietė olimpiadoje pirmą kartą laimėjo medalį.
