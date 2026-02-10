SportasKitos naujienos

Lietuvos biatloninkai pradeda 20 km asmenines lenktynes

2026 m. vasario 10 d. 14:30
Lrytas.lt
Geriausi Lietuvos biatlono asai – Maksimas Fominas, Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis ir Nikita Čigakas antradienį Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvauja 20 kilometrų asmeninėse biatlono lenktynėse.
Lenktynėse prasidės 14.30 val., o 25-erių M.Fominas startuoja pirmas iš lietuvių. Jis į trasą iššliuoš ketvirtas (14 val. 32 min.). Tai bus pirmas jo olimpinis žingsnis.
33-ejų V.Strolia startuos 32-as (14 val. 46 min.), 34-erių K.Dombrovskis – 55-as (14 val. 57 min. 30 sek.), 23-ejų N.Čigakas – 86-as (15 val. 13 min.).
20 km asmeninėse lenktynėse startuos 89 biatlonininkai. Ši rungtis nuo kitų skiriasi tuo, kad už netaiklų šūvį skiriamas ne baudos ratas, o prie rezultato pridedama papildoma minutė.
 
Ketvirtosios šios žaidynės yra ir Lietuvos biatlono rinktinės lyderiui Vytautui Stroliai. Antrąkart olimpinėse žaidynėse dalyvauja Karolis Dombrovskis, o Nikita Čigakas ir Maksimas Fominas yra olimpiniai debiutantai.
biatlonasVytautas StroliaKarolis Dombrovskis
