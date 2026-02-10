Paskui merginas: T. Strolia su M. Vaičiuliu lygumų slidinėjimo sprintą užbaigė jau kvalifikacijoje

Lietuviai varžėsi 1,5 km lygumų slidinėjimo sprinto klasikiniu stiliumi varžybose Tezero stadione.
Iš viso sprinte dalyvavo 95 vyrai. 30 greičiausiųjų pateko į ketvirtfinalį. Vėliau vyks pusfinaliai ir finalai.Dalyviai startavo kas 15 sekundžių.
Trasą 10 val. 57 min. 15 sek. atidarė Didžiosios Britanijos atstovas Jamesas Clugnetas.
Tautvydui Stroliai atiteko 66-asis starto numeris. Mūsiškis trasą įveikęs per 3:42.03 min. liko 84-oje vietoje.
Jau ketvirtose karjeroje olimpinėse žaidynėse dalyvaujančiam 36-erių Modestui Vaičiuliui atiteko 77-asis numeris. Lietuvis finišavęs per 3:34.87 min. liko 66-oje pozicijoje.
Geriausiai pasirodė norvegas Johannesas Hoesflotas Klaebo, kuris trasą įveikė per 3:07.37 min.
30-ąją vietą iškovojęs švedas Johanas Haeggstroemas 1,5 km įveikė per 3:18.73 min.
T. Stroliai tai jau antras startas Tezero olimpinėje trasoje – sekmadienį jis užėmė 70 vietą 20 km skiatlone. Po pastarųjų lenktynių sportininkas prisipažino, jog parodyti visas savo galimybės jam trukdė kojos trauma.
