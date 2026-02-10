Lygumų slidininkai sprinto varžybų ir rezultatų nedramatizavo – tik norėjo geresnių vietų

Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse lygumų slidinėjimo komandai atstovauja tie patys keturi sportininkai, kurie startavo ir 2022 m. Pekine olimpinėse trasose.
Tezero slidinėjimo stadione 1,5 km sprinto rungties klasikiniu stiliumi klaslifikacijoje dalyviai startavo kas 15 sekundžių.
Pirmoji iš lietuvių prie starto linijos stojusi 21-erių E. Savickaitė 1,5 km distanciją įveikė per 4 min. 9,61 sek. ir 33,4 sek. atsiliko nuo pirmąją vietą atrankoje užėmusios švedės Linn Svahn. Lietuvė užėmė 62-ą vietą.
„Treniruočių metu visą savaitę buvo keblumų su slidžių sutepimu, nes tai praslysta, tai kimba. Buvo nerimo kaip bus per varžybas, kadangi sprinto rate yra trys neblogi pakilimai, tai reikia, kad slidės laikytų. Buvo jauduliukas, kad nelaikys slidės, bet varžybų metu jau buvo žiauriai geros ir oro sąlygos, ir slidžių sutepimas, viskas buvo labai gerai.
Rezultatu džiaugiuosi, bet yra ir nusivylimo, pati norėjau šiek tiek aukštesnės vietos. Startas nėra blogas, geras. Aplenkiau visas savo pagrindines varžoves iš Latvijos, dėl to smagu“, – po finišo sakė E. Savickaitė.
Prieš ketverius metus Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse savo olimpinio debiuto vos 17-os sulaukusi lietuvė šįkart atsiliko nuo lyderės beveik 20 sek. mažiau, tiesa, Pekine sprintas buvo laisvuoju stiliumi.
„Atsilikimas nuo lyderės lyginant su Pekinu sumažėjo, geriau pasirodžiau, geresnė ir pozicija. Ruošiantis šioms olimpinėms žaidynėms įdėjau daugiau darbo, šiek tiek užaugau, bet dar vis tiek jauna esu. Prieš startą visiškai nesijaudinau. Jau seniai išvis jaučiu didelį jaudulį prieš varžybas, tad buvau rami“, – kalbėjo E. Savickaitė.
Kita Lietuvos sportininkė 20-metė I.Dainytė distanciją įveikė per 4 min. 49,25 sek. ir, nuo lyderės atsilikusi 1 min. 13,04 sek., užėmė 87 vietą. Tiesa, sprintas nėra lietuvės specializacija, ji labiau koncentruojasi į daugiau ištvermės reikalaujančią 10 km distanciją.
„Atmosfera gera, trasa sunki, bet irgi gera, sakyčiau. Labiausiai laukiu 10 km distancijos, turiu aiškius tikslus, kuriuos mėginsiu įgyvendinti“, – sakė I. Dainytė.
Į ketvirtfinalį pateko po 30 greičiausiai trasą įveikusių sportininkų.
Vyrų sprinto atrankos varžybose M.Vaičiulis finišavo 66-as. 36 metų sportininkas distanciją įveikė per 3 min. 34,87 sek. ir nuo atranką laimėjusio norvego Johanneso Hoesfloto Klaebo atsiliko 27,5 sek.
Dar 2010 m. Vankuveryje olimpiečio karjerą pradėjęs M.Vaičiulis arčiausiai atkrintamųjų klasikinio stiliaus sprinto varžybų buvo atsidūręs 2018 m. Pjongčange, kur finišavo 42-as. 2022 m. Pekine slidininkai sprinto distanciją įveikė laisvuoju stiliumi.
„Vertinu pasirodymą vidutiniškai. Būtų buvę vertinimas geresnis, jei patekčiau tarp 50–60 geriausių. Vis tiek su metais nesitiki tobulų rezultatų – savybės krenta ir ištvermė. Nesu labai apsidžiaugęs“, – pasirodymą įvertino M. Vaičiulis.
Kaip bebūtų, lietuviui tai buvo net 4-osios žiemos olimpinės žaidynės – jis tapo vos antruoju lygumų slidininku iš Lietuvos, sukaupusiu tokią olimpinę patirtį. Ketveriose olimpinėse žaidynėse dar yra startavęs ir Ričardas Panavas.
„Jaučiuosi įsitvirtinęs stipriuose rėmuose tarp slidinėjimo grandų. Smagu, kad jau tiek daug metų ir galiu patirti tą džiaugsmą sustartuoti, pasirodyti, atstovauti Lietuvai. Tik rezultatai nėra tokie smagūs, bet pagal galimybes“, – sakė sportininkas.
Paklaustas, koks Modestas stojo prie starto linijos savo debiutinėse 2010 m. Vankuverio olimpinėse žaidynėse ir dabar, sportininkas apibūdino esminius skirtumus.
„Vankuveryje buvau stipresnis, nes daugiau treniravausi, turėjau daugiau ambicijų. Buvo mažai patirties, bet labai degančios akys. Dabar daug matęs, daug ko nenustebinsiu. Tada irgi buvo sprintas klasikiniu stiliumi, bet tada klasikoje buvau dar labai žalias“, – kalbėjo M. Vaičiulis.
T.Stroliai tai buvo jau antras startas Tezero olimpinėje trasoje – sekmadienį jis užėmė 70 vietą 20 km skiatlone. Sprinto distanciją klasikiniu stiliumi lietuvis įveikė per 3 min. 42,03 sek., nuo lyderio atsilikęs 34,66 sek. buvo 84-as.
„Atmosfera labai smagi, oras geras. Trasa šiek tiek sunkoka, bet smagu vis tiek buvo sudalyvauti. Sprinte reikia atiduoti maksimumą ir netausojau kojos, su kuria turiu problemų. Pažiūrėsime ar nepablogės. Sprinte man sudėtingiau klasika, ypač kai tokie didesni kalnai. Jaučiasi, kad klasikiniu stiliumi būna didesnis atsilikimas negu laisvuoju. Smagiau man laisvasis stilius. Ko gero todėl, kad nėra kur treniruotis klasikinio stiliaus, bent jau Lietuvoje“, – kalbėjo sportininkas.
Iš viso sprinte varžėsi 89 moterys ir 95 vyrai. Po 30 greičiausiųjų pateko į ketvirtfinalį. Vėliau vyko pusfinaliai ir finalai.
I. Savickaitė ir I. Dainytė ketvirtadienį dalyvaus 10 km laisvuoju stiliumi lenktynėse, tokioje pačioje distancijoje vyrai varžysis penktadienį. Visi Lietuvos slidininkai dar lenktyniaus komandinio sprinto laisvuoju stiliumi varžybose, o T. Strolia vasario 21 d. žaidynes planuoja užbaigti vyrų 50 km bendro starto lenktynėmis klasikiniu stiliumi.
Modestas VaičiulisIeva DainytėEglė Savickaitė
Rodyti daugiau žymių