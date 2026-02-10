Šį kartą Lietuvos biatlonininkai šiaurės Italijos Anterselvo trasoje išsiskyrė ne tik ryškiomis aprangomis, bet ir taiklumu šaudykloje – Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis ir Nikita Čikagas iš 20 šūvių nepataikė vos kartą, o Maksimas Fominas suklydo tris kartus.
Įspūdingai lenktynes pradėjęs V. Strolia ilgai rikiavosi tarp lyderių – lietuvis paskutinę šaudyklą pasiekė iki tol neklydęs nė karto, bet ketvirtajame šaudyme apmaudžiai nepataikė į paskutinį taikinį.
Net ir po šio apmaudaus šūvio Lietuvos biatlonininkas užfiksavo savo asmeninį olimpinį rekordą asmeninėse 20 km lenktynėse. Jis bendroje įskaitoje finišavo 19-oje vietoje (prieš ketverius metus Pekine jis buvo 21 pozicijoje).
„Aišku, gaila. Yra, kaip yra... Tiesiog kartais kažkuriose vietose nesiseka, sekasi gyvenime kitose vietose. Turbūt taip yra paskirstyta, kažkur vis tiek yra lygybė. Pradedu mažiau pergyventi, padariau, ką galėjau. Jei pergyvensiu, geriau nebus.
Galbūt reikia pasidžiaugti tuo, ką turime, judėti į priekį, čia sportas, ne pasaulio pabaiga. Bus dar vienas atsiminimas gyvenimo biografijoje.
Reikėjo galbūt minimaliai atidėti šūvį tuo metu, galbūt kiek minimaliai įsitempiau, tame 20 šūvyje vis tiek sudirba psichologija“, – po finišo LTOK žurnalistui Mariui Grinbergui samprotavo V. Strolia.
33-ejų lietuvis pripažino, kad net ir pataikęs 20-ąjį šūvį jis greičiausiai tarp lyderių net nebūtų atsidūręs.
„Šiandien nebuvo ta diena, kad kovočiau dėl aukščiausių vietų. Dėl dešimtuko tikrai ne. Tiesiog, yra kaip yra“, – samprotavo biatlonininkas.
Į stipriausiųjų 30-uką prasibrovė ir K. Dombrovskis – jis antradienio lenktynėse užėmė 30-ąją vietą, N. Čigakas užfiksavo 50-ąją, o M.Fominas – 56-ąją vietą.
Olimpiniu čempionu tapo Norvegijos atstovas Johanas-Olavas Botnas – jis ne tik buvo greitas ant slidžių, bet ir nė karto neprašovė pro šalį: užvertė visus 20 taikinių.
Lietuvos biatlono rinktinės lyderiui V. Stroliai tai jau ketvirtosios žiemos olimpinės žaidynės, K. Dombrovskis Lietuvos garbę olimpiadoje gina antrą kartą, o N. Čigakas ir M. Fominas debiutuoja ryškiausioje pasaulio scenoje.
Lietuvos biatlonininkai žygį žiemos olimpinėse žaidynėse pratęs penktadienį, kai varžysis 10 km sprinto varžybose.
