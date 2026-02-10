Pasaulį išgąsdinusi L. Vonn atskleidė, kodėl taip baisiai krito, ir paneigė garsias teorijas

Slidininkei prireikė net keletos operacijų, ji šiuo metu vis dar ligoninėje.
Nors iš pradžių atletė socialiniuose tinkluose tik pareiškė padėką vienam britų žurnalistui, vėliau amerikietė parašė ir ilgesnę žinutę, kurioje papasakojo, kodėl įvyko žiūrovus išgąsdinęs kritimas, ir paneigė su juo susijusias teorijas.
„Vakar mano olimpinė svajonė nesibaigė taip, kaip norėjau. Tai nebuvo pabaiga iš knygos ar pasakos, tai buvo tiesiog gyvenimas. Drįsau svajoti ir dirbau sunkiai, kad tą svajonę pasiekčiau. Slidinėjime skirtumas tarp strategiškai pasirinktos linijos ir katastrofinės traumos gali būti vos 5 coliai.
Aš tiesiog buvau 5 coliais per arti linijos, kai mano dešinė ranka užsikabino už vartų, dėl ko pradėjau suktis ir kritau“, – aiškino L. Vonn.
Nepaisant to, kad treniruotės prieš startą olimpiadoje praėjo be nesklandumų, o amerikietė jose netgi buvo trečia, internete pradėjo greitai plisti teorija, kad amerikietė net neturėjo dalyvauti olimpiadoje, nes neseniai buvo patyrusi kelio raiščių traumą, o būtent ši trauma ir lėmė, kad L. Vonn galiausiai savo pasirodymą baigė dideliame skausme.
Vis dėlto amerikietė tai neigia.
„Mano kelio raiščių ir ankstesnės traumos su tuo neturi nieko bendro, – rašė ji. – Deja, patyriau sudėtingą blauzdikaulio lūžį, kuriam, nors jis ir stabilus, reikės keletos operacijų, kad būtų pilnai sutvarkytas.
Nors vakar diena nesibaigė taip, kaip tikėjausi, nepaisant didžiulio fizinio skausmo, nieko nesigailiu. Vakar stovėti prie starto vartelių buvo neįtikėtina, to nepamiršiu niekad. Stovėjimas ten turint šansą laimėti jau buvo pergalė. Žinojau, kad varžymasis buvo rizikingas – visada tokiame pavojingame sporte buvo ir bus.
Panašiai kaip ir slidinėjime, gyvenime mes priimame rizikas, svajojame, mylime, šokame. Kartais nukrentame. Kartais dūžta mūsų širdys. Kartais nepasiekiame svajonių, nors žinome, kad galėjome. Toks yra gyvenimo grožis, nes galime bandyti. Bandžiau, svajojau, šokau.“
41-erių atletė dėkojo visiems, kurie ją palaikė ir toliau palaiko.
Neabejojama, kad ši trauma užbaigs legendinę daugkartinės pasaulio čempionės ir olimpinės prizininkės karjerą.
„Tikiuosi, kad jeigu ką nors ir pasiimsite iš mano kelionės, tai drąsą nebijoti. Gyvenimas yra per trumpas, kad nebandytum, nes vienintelė gyvenimo klaida yra nebandyti. Tikiu jumis taip, kaip jūs tikėjote manimi“, – įrašą baigė atletė.