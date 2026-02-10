Ritminės programos šokio metu lietuvių pora surinko 82,95 balo ir buvo per plauką nuo asmeninio rekordo (83,08 balo).
A. Reed ir S. Ambrulevičius pirmadienio šokių bendroje įskaitoje užėmė septintąją vietą ir savo pasirodymą dėl aukščiausių pozicijų tęs trečiadienį, kai bus atliekami laisvosios programos šokiai.
Olimpiniu debiutu lietuviu pora suspindo Milano „Unipol Forum“ arenoje, kurioje įprastai krepšinio rungtynes žaidžia vietos „Olimpia“ ekipa.
Žiemos žaidynėms arena buvo paversta tikrais ledo rūmais, tiesa, sportininkų nuomonės dėl olimpinio ledo skiriasi.
Nors dauguma olimpiečių sąlygas giria, Sakartvelui atstovaujantis rusas Glebas Smolkinas turėjo pastabų dėl ledo kokybės.
„Nesu sužavėtas ledo kokybe. Visi jį giria. Nežinau, bet man atrodo, kad olimpinės arenos ledo kokybė turėtų būti geresnė“ , – prieš keletą dienų samprotavo 26-erių G.Smolkinas.
Jis taip pat pridūrė, kad Monrealyje, kuriame jis treniruojasi, ledas yra kur kas geresnis.
Rusijoje gimusio sportininko teigimu, po ledo valymo iščiuožus kažkiek vėliau, tenka ant jo čiuožti kur kas atsargiau.
Į šiuos Sakartvelui atstovaujančio sportininko žodžius pirmadienį sureagavo ir S. Ambrulevičius.
„Gal jam ir skirtumas, mums ne (juokiasi). Jis daug ko prikalba (šypsosi). Jis mūsų draugas, bet yra kaip yra, vieniems negerai, kitiems – gerai.
Mums jokio skirtumo – ant bet kokio ledo turi lipti ir daryti ką gali. Šitoje vietoje visiems ledas yra vienodas“, – šyptelėjo lietuvis.
G. Smolkinas taip pat varžėsi pirmadienį vykusioje ritminės programos šokių dalyje, kurioje su Diana Davis surinko 77,15 balo ir užėmė 13-ąją vietą.
A. Reed ir S. Ambrulevičius gerai pažįsta G. Smolkiną ir D. Davis. Abi šios poros Kanadoje pluša pas tą pačią trenerę Marie-France Dubreuil.
Milano-Kortinos olimpinių žaidynių daliojo čiuožimo laisvosios programos šokiai vyks trečiadienį, 20 val. 30 min.
Plačiau apie pirmadienį vykusias ritminės programos varžybas galite skaityti čia.
Saulius AmbrulevičiusAllison Reeddailusis čiuožimas
