Su Lietuvos delegacijoje atvykęs Estijos treneris atakuoja – reikalauja grąžinti atimtą olimpinę akreditaciją

Treneris Lietuvos čiuožimo federacijos teikimu buvo įtrauktas į planuojamą ilgąjį rinktinės sąrašą dar praėjusių metų rugsėjį.
Prieš pat olimpines žaidynes viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie buvusios R. Reinsalu auklėtinės iš Latvijos kaltinimus treneriui dėl jo darbo metodų.
LTOK nedelsdamas kreipėsi rekomendacijų į Tarptautinę čiuožimo sąjungą (ISU). Taip pat kalbėtasi su Lietuvos olimpinės rinktinės nare Meda Variakojyte, kurią treniravo R. Reinsalu, taip pat su sportininkės tėvu bei Latvijos olimpiniu komitetu.
M. Variakojytė ir jos tėvas neturėjo priekaištų R. Reinsalu. Tačiau šeštadienį gauta ISU rekomendacija buvo griežta: stabdyti kaltinimų sulaukusio trenerio veiklą olimpinėse žaidynėse. Tai nedelsiant bus padaryta.
Vis dėlto Estijos treneris pateikė ieškinį Sporto arbitražui ir reikalauja panaikinti ISU sprendimą bei nedelsiant panaikinti laikiną R. Reinsalu diskvalifikaciją nuo dalyvavimo ISU renginiuose, įskaitant 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo varžybas.
M. Variakojytę iki ledo kol kas lydės Lietuvos čiuožimo federacijos sporto direktorė Lilija Vanagienė, o jos startas laukia vasario 17 d.
