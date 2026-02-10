SportasKitos naujienos

Testas. Ar atidžiai sausio mėnesį stebėjote Lietuvos sporto įvykius?

2026 m. vasario 10 d. 19:13
Sausio mėnesį Kaune vyko Europos salės futbolo pirmenybių grupės varžybos, krepšinio klubai toliau kovojo Europos turnyruose ir šalies pirmenybėse, žiemos sportininkai dalyvavo paskutinėse varžybose prieš Milano-Kortinos olimpines žaidynes, Nacionalinė sporto agentūra paskirstė sporto šakų federacijoms valstybės skirtas lėšas.
Ar atidžiai stebėjote šiuos ir kitus Lietuvos sporto įvykius, galite pasitikrinti atsakydami į dvylika klausimų.
