Ukrainos skeletonininkui uždrausta dėvėti šalmą, skirtą pagerbti žuvusius sportininkus

Vladyslavo Heraskevyčiaus teigimu, ant šalmo pavaizduoti apie pusę tuzino sportininkų, žuvusių per rusų atakas. Toks šalmas buvo sukurtas, siekiant pagerbti karo metu žuvusius kolegas sportininkus.
27-erių V. Heraskevyčius šį šalmą pirmadienį dėvėjo per oficialią treniruotę Kortinos d‘Ampeco žiemos olimpinėse žaidynėse. Kol kas nėra aišku, kad jam bus leista jį dėvėti vėliau šią savaitę įvyksiančiose varžybose.
Platformoje „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše V. Heraskevyčius paaiškino, kad IOC atstovas, atsakingas už ryšius su sportininkais ir nacionaliniais olimpiniais komitetais, pasakė, kad jam neleidžiama dėvėti šio šalmo treniruočių ar varžybų metu.
Jis sakė, kad tikisi, jog šis sprendimas atspindi vieno pareigūno, o ne viso IOC nuomonę.
„Nuo tokio sprendimo man tiesiog plyšta širdis“, – rašė V. Heraskevyčius.
Sprendžiant iš vaizdo įrašo subtitrų anglų kalba, jis minėjo, kad dabar IOC bus pateiktas oficialus prašymas.
Paprašytas pakomentuoti šį įvykį, IOC naujienų agentūrai „dpa“ atsakė, kad jokio oficialaus Ukrainos nacionalinio olimpinio komiteto prašymo leisti naudoti šalmą dar negavo. IOC teigimu, kai toks prašymas bus pateiktas, jis bus išnagrinėtas.
Pagal IOC įstatus, politines žinutes naudoti draudžiama.
Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC)skeletonaskaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių